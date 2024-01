Een verwarmend lekkere winter met Starbucks

Wat jouw goeie voornemens ook zijn, het nieuwe winter menu van Starbucks heeft alles dat jij nodig hebt. De barista’s van Starbucks hebben met zorg een heerlijk seizoensmenu samengesteld en biedt alles van comfort tot ultieme verleiding, van oude bekende smaken tot nieuwe vegan opties. Het winter menu is nu verkrijgbaar!

Vier Veganuary!

Terugkerend is de Caramelised Macadamia Oat Latte, maar dit jaar kan je ook kiezen voor een Iced variant! Deze vegan optie heeft een subtiele boterachtige macadamia- en karamel smaak en een topping van gekarameliseerde macadamia als finishing touch. Deze smaakcombinatie past perfect bij de notige smaak van de donkerder gebrande Starbucks Signature Espresso Roast. Trek in meer? Bestel dan ook de nieuwe Hazelnut Chocolatie Cookie: een heerlijk vegan chocolade koekje met hazelnootstukjes.

Fluweelzachte verleiding

Opzoek naar de ultieme lekkernij om het nieuwe jaar mee in te luiden? Starbucks introduceert de rijke en fluweelzachte Golden Caramel White Hot Chocolate. Deze nieuwe sensatie bestaat uit een saus van witte chocolade, gestoomde melk en wordt afgetopt met slagroom en een drizzle van van gouden karamelsaus voor een luxe finishing touch.

Caramelised Macadamia Oat Latte

Iced Caramelised Macadamia Oat Latte

Golden Caramel White Hot Chocolate

Ontmoet de Barista

Bij Starbucks ontvang je 0.30 cent korting op jouw favoriete drankje wanneer jij je eigen beker meeneemt. De fan favourite Bearista is terug om ervoor te zorgen dat er geen druppel verloren gaat wanneer jij op pad gaat met jouw van huis meegenomen beker! Heb je nog geen eigen to-go beker? Ga dan snel langs een Starbucks bij jou in de buurt, want er ligt een waanzinnige aanbieding op jou te wachten!

Beschikbaarheid

De nieuwe drankjes van het winter menu van Starbucks zijn nu verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland. Je kan de dichtstbijzijnde winkel vinden via de Starbucks Store Locator op www.starbucks.nl. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats of Thuisbezorgd.