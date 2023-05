Een vol programma bij Pathé in mei 2023

Laatst geüpdatet op mei 3, 2023 by Redactie

Van actie, avontuur en romcoms tot aan drama of komedie; er zit in het mei programma van Pathé voor iedere filmliefhebber wel een favoriet genre tussen. En dat is goed nieuws, want sinds deze maand heeft Pathé met de opening van het gloednieuwe Pathé Ypenburg in Den Haag 30 bioscopen verspreid over het hele land. De maand wordt afgetrapt met superheldenfilm Guardians of the Galaxy Vol. 3, het nieuwste deel van de populaire reeks met Chris Pratt in de hoofdrol. In de langverwachte blockbuster Fast X zijn we getuige van de laatste hoofdstukken van een van de populairste en meest legendarische films ter wereld met vaste castleden Vin Diesel, Michelle Rodriguez en Tyrese Gibson in de hoofdrol. Ook spanning alom tijdens de Nederlandse thriller Het Geheugenspel. Voor wie het graag wat rustiger aan doet, is het goed vertoeven bij de romcom Bookclub: The Next Chapter met filmiconen Jane Fonda en Diane Keaton.



De kleinste filmfans kunnen in mei terecht bij de Pathé Kleuterbios, waar zij de wereld van Bing kunnen betreden voor een uur vol spannende verhalen, spelletjes en animaties tijdens Bing en zijn vriendjes. Samen met het gezin kun je ook genieten van de langverwachte live action versie van de animatie klassieker The Little Mermaid. Kijk je uit naar een goede komedie? Dan is About My Father met Robert de Niro een aanrader. De maand mei biedt ook een aantal mooie arthouse films, met titels zoals Little Richard: I Am Everything en de dramafilm Mascarade. Last but not least, ook aan de musical liefhebber is gedacht, want op zondag 14 mei is de classic en musical Mamma Mia! The Movie speciaal voor Moederdag eenmalig te zien in diverse Pathé bioscopen.

Pathé Specials

Mamma Mia! – 14 mei

Een eenmalige vertoning voor speciaal voor moederdag waarbij Donna (Meryl Streep) een hotel runt op een idyllisch Grieks eiland. Voor de bruiloft van haar dochter Sophie, heeft Donna haar oude vriendinnen Rosie en Tanya uitgenodigd, met wie ze ooit een zangtrio vormde. Sophie heeft eigenlijk maar één wens. Eindelijk zou ze haar vader wel eens willen ontmoeten.

Pathé Kleuterbios: Bing en zijn vriendjes – 21 mei

Betreed de wereld van Bing voor een uur vol spannende verhalen, boeiende spelletjes en natuurlijk bekroonde animaties. Deze speciale vertoning bevat zeven Bing-afleveringen: Hartjes, Kwijt, Van mij, Een ijsje, Logeren, Parkeergarage, Smoothie. Bekijk niet alleen alle afleveringen, maar ga ook met Pico de Postmuis mee terwijl ze door de wereld van Bing reist om haar speciale Bing-puzzel af te maken.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 3 mei

Peter Quill is nog steeds aan het bijkomen na het verlies van Gamora, maar hij moet zijn team om zich heen verzamelen om zowel het universum als iemand van zijn eigen team te verdedigen. Als deze missie niet succesvol wordt afgerond, zou dat mogelijk kunnen leiden tot het einde van de Guardians zoals we die kennen.

Bookclub: The Next Chapter – 11 mei

In Book Club: The Next Chapter gaan de vier vriendinnen van de boekenclub voor het eerst in hun leven op een echte meidentrip… naar Italië. Als de boel ontspoort en er geheimen boven water komen, verandert wat een ontspannen vakantie had moeten zijn in een uitzonderlijk avontuur kriskras door het land.

Fast X – 18 mei

Dom Toretto (Vin Diesel) en zijn familie zijn tijdens hun vele gewaagde missies altijd slimmer, moediger en sneller dan al hun vijanden. In FAST X gaan ze de confrontatie aan met de dodelijkste tegenstander die hun pad ooit heeft gekruist: een levensgevaarlijke vijand die opduikt uit de schaduwen van het verleden, gemotiveerd door wraakgevoelens en vastbesloten om Doms familie kapot te maken.

Love Again – 18 mei

In de romantische komedie Love Again stuurt Mira Ray berichtjes naar het oude mobiele nummer van haar overleden verloofde. Ze staat er niet bij stil dat het nummer inmiddels is toegewezen aan de nieuwe werktelefoon van journalist Rob Burns. Rob is onder de indruk van de openhartige berichtjes. Als hij een stuk moet schrijven over megastar Celine Dion (die zichzelf speelt in haar eerste filmrol) schakelt hij haar hulp in om ervoor te zorgen dat hij Mira in het echt ontmoet en haar voor zich kan winnen.

Het Geheugenspel – 18 mei

Eén van de meest populaire bestsellers van de beroemde thrillerschrijvers Nicci French is voor het eerst verfilmd, een Nederlandse thriller met o.a. Anna Drijver, Maarten Heijmans, Louis Talpe en Gert Winckelmans in de hoofdrol.

The Little Mermaid – 24 mei

The Little Mermaid vertelt het verhaal van Ariel, een jonge zeemeermin die dolgraag meer wil weten over de wereld buiten de zee en wanneer ze die wereld bezoekt, valt ze als een blok prins Eric en neemt ze grote risico’s om haar hart te volgen. Ondanks dat haar vader haar verboden heeft om met mensen te praten, moet ze haar hart volgen. Ze maakt een deal met Ursula, de kwade zeeheks, waardoor Ariel de kans krijgt het leven op het land te ervaren. Maar deze deal blijkt niet alleen haar leven, maar ook haar vaders plek op de troon in gevaar te brengen.

About my Father – 25 mei

Wanneer Sebastian zijn traditionele Italiaanse vader Salvo (Robert De Niro) vertelt dat hij zijn op-en-top Amerikaanse vriendin ten huwelijk gaat vragen, dringt Salvo erop aan om een weekend bij haar ouders te gaan logeren. De familiebijeenkomst evolueert al snel in een cultuurclash, waarin vader en zoon de ware betekenis van familie ontdekken.

Arthouse films bij Pathé

Little Richard: I Am Everything – 11 mei

Little Richard: I Am Everything van regisseur Lisa Cortés exposeert het witwassen van de canon van de Amerikaanse popmuziek. De documentaire verheldert de zwarte, queer herkomst van rock ‘n roll, en stelt de eigenlijke schepper van het genre vast: Richard Wayne Penniman, ofwel Little Richard.

Mascarade – 25 mei

Nadat zijn danscarrière tot een einde is gekomen door een motorongeluk, verdoet Adrien zijn tijd aan de Franse Rivièra waar hij wordt onderhouden door voormalig filmster Martha. Zijn leven neemt een nieuwe wending wanneer hij de prachtige oplichtster Margot ontmoet. Samen fantaseren ze over een beter leven samen, waarvoor ze een duister plan bedenken.



Films bij Pathé Thuis

Plane – Vanaf 3 mei beschikbaar op pathe-thuis.nl

Piloot Ray Torrance (Gerard Butler) heeft vaker in stormen gevlogen, maar wanneer hij in een zware storm terecht komt en zijn vliegtuig beschadigd raakt, is hij genoodzaakt om een spectaculaire noodlanding te maken op een eiland, wat later een oorlogsgebied blijkt. Terwijl de hele wereld op zoek is naar het verdwenen vliegtuig probeert Ray zijn passagiers in leven te houden tot er hulp arriveert.

Creed III – Vanaf 18 mei beschikbaar op pathe-thuis.nl

Nadat hij de bokswereld heeft gedomineerd, is het Adonis Creed zowel in zijn carrière als in zijn gezinsleven voor de wind gegaan. Wanneer jeugdvriend en voormalig bokstalent Damian (Jonathan Majors) weer opduikt na een lange gevangenisstraf, wil die graag bewijzen dat hij een kans verdient in de ring. Adonis moet zijn toekomst op het spel zetten om het op te nemen tegen Damian, een bokser die niets te verliezen heeft.

Scream VI – Vanaf 25 mei beschikbaar op pathe-thuis.nl

Na de laatste Ghostface-moorden laten de vier overlevenden Woodsboro achter zich en beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Bekende namen zoals Melissa Barrera (Sam Carpenter), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin) en Mason Gooding (Chad Meeks-Martin) keren terug in Scream VI.