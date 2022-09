Een ware wine heaven in Amsterdam-Noord: Chateau Amsterdam

Amsterdam is een nieuwe hot spot rijker! Het nieuwe Chateau Amsterdam, mét restaurant en wijnwinkel, opent officieel haar deuren. De nieuwe locatie van 3000 m2 in Amsterdam-Noord is omgetoverd tot een ware wine heaven, en opent 29 september officieel haar deuren. Het enorme pand is volledig verbouwd en biedt onderdak aan een nieuw restaurant met open keuken, een grote wijnbar, een zonnig terras, een wijnwinkel en een nieuwe productieruimte voor de in Amsterdam gemaakte wijn.



Het team van Chateau Amsterdam is het afgelopen half jaar bezig geweest met het transformeren van een vleesverwerkingsbedrijf tot een sfeervolle nieuwe locatie. Muren werden gesloopt, plafonds gingen eruit en grote ramen erin. Veel materiaal is hergebruikt en bestaande constructies zijn gebruikt om bijvoorbeeld de bar en de schatkamer mee te creëren. Het resultaat is een ruime, industriële en gezellige zaak waar wijn en goed eten samenkomen.

Restaurant Chateau Amsterdam

Nieuw is Restaurant Chateau Amsterdam, dat onder leiding staat van chef Joey Baal en horeca-manager Cyril Konter. Vanuit de open keuken verwennen Joey en zijn team hun gasten met pure, smaakvolle Italiaanse gerechten, met een Zuid-Europese twist. Denk aan pappardelle met langzaam gegaarde ragù van runderschenkel met saffraanboter, konijn à la Niçoise en chocolade semifreddo met boekweit-crème anglaise.



De chef heeft mooie plannen met het restaurant: “We werken met een vaste kaart en een aantal specials. Ik heb hierin veel aandacht voor seizoensproducten. Deze leg ik graag op onze houtskoolgrill, net als onze huisgemaakte worsten. Daarnaast werk ik ook samen met onze winery. Zo verwerk ik wijn van Chateau Amsterdam in een aantal van onze gerechten en maakt mijn team bijvoorbeeld azijn van het bijproduct van onze wijn.”



Het restaurant is ruim opgezet, heeft een industriële en creatieve uitstraling en biedt plaats aan 240 gasten. Aan met linnen gedekte tafels kunnen ze genieten van het Italiaans-geïnspireerde menu en de circa 25 verschillende wijnen van Chateau Amsterdam. Naast de wijncollectie van Chateau Amsterdam worden er ook pareltjes geschonken die ze veilig opbergen in de schatkamer middenin het restaurant. In deze ruimte liggen oude vintage wijnen van Chateau Amsterdam te wachten op de liefhebber. In de toekomst komen hier wijnen van bevriende wijnmakers bij.

Wijnbar met uitzicht op de winery

Het centrale deel van de nieuwe locatie bestaat uit een grote bar en proeflokaal, waar gasten de wijnen van het wijnhuis kunnen proeven en wat kleins kunnen eten. De tafels in dit gedeelte zijn on the spot gemaakt. De rode frames zijn binnenshuis in elkaar gelast en de houten tafelbladen – alsook het blad van de bar – zijn afkomstig van een boom uit de tuin van Paleis Het Loo. Alle wijnen zijn ook per glas verkrijgbaar, waarvan een aantal uit wijntaps komen die direct vanuit de tanks worden gevuld. De productieruimte is goed zichtbaar vanuit de wijnbar, waardoor bezoekers letterlijk een kijkje in de productiekeuken kunnen nemen tijdens een wijnproeverij of gewoon onder het genot van een glaasje aan de bar.

Wijnwinkel

In de nieuwe wijnwinkel wordt niet alleen wijn verkocht, maar ook van alles wat met het moment van wijn drinken te maken heeft. Denk aan een bijzondere fauteuil, mooie boeken, glaswerk, elpees, kunst en servies. Er wordt samengewerkt met keramiekmakers, ontwerpers, kunstenaars en illustrators zodat er altijd unieke stukken in de winkel liggen of hangen.

De wijn

Alles draait op de nieuwe locatie natuurlijk om de wijnen van urban winery Chateau Amsterdam, die met zorg geselecteerde druiven tot originele stadswijnen omtovert, die je nergens anders tegenkomt. Meer dan twintig verschillende rassen uit zes Europese landen komen samen onder één dak. De nieuwe locatie in Noord biedt ruimte om behoorlijk op te schalen; dit seizoen verwerkt de winery 200.000 kilo druiven. Hiermee verdrievoudigt het bedrijf de productie in één jaar tijd. De wijn wordt gemaakt te midden van wijnmakers én gasten. De 52 stalen tanks, vier betonnen tanks en 25 eikenhouten vaten (Frans en Oostenrijks) staan in de open productieruimte.



Chateau Amsterdam is te vinden op Johan van Hasseltweg 51 in Amsterdam-Noord en is geopend van donderdag tot en met zondag. Meer informatie of reserveren kan via www.chateau.amsterdam.