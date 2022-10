Een wereldse schoonheid: internationale beautytips

Laatst geüpdatet op oktober 25, 2022 by Redactie

De geschiedenis van beauty en cosmetica omspant meer dan 7.000 jaar en vertoont geen tekenen van vertraging. Overal ter wereld biedt een andere draai, tip of ritueel aan beautypraktijken die in het dagelijks leven kunnen worden opgenomen. Zie het onderstaande voor wat beautyinspiratie:

Zwitserland – Probeer exotische ingrediënten

Als het op beauty aankomt, zijn de Zwitsers buitengewoon goed op de hoogte van de ingrediënten in de producten die ze gebruiken en zijn ze niet bang om iets nieuws en exotisch te proberen. Jacqueline Piotaz bijvoorbeeld, neemt actieve ingrediënten zoals plantaardige stamcellen op in haar huidverzorgingslijn, La Prairie staat bekend om zijn creatieve formules zoals parel-infuserende serums, en Cellcosmet is geïnspireerd door cellulaire therapie en hun producten bevatten veel kruiden- en zee-ingrediënten.

Frankrijk – Minder is altijd meer

Beautynormen voor Franse vrouwen staan ​​al lang internationaal bekend om hun eenvoudige maar elegante en klassieke esthetiek. Om het ultieme je ne sais quoi te bereiken, is het onderliggende concept: minder is altijd meer. Voor Franse vrouwen gaat een goede huidverzorging en het versterken van natuurlijke schoonheid altijd vooraf aan het gebruik van make-up om het gezicht te bedekken of als een snelle oplossing. Voor een klassieke Franse beautylook, focus je op één deel van het gezicht en houd de rest simpel of au naturale. Bijvoorbeeld een beetje blos op de wangen of een smokey en licht vlekkerig oog is genoeg om een ​​statement te maken en tegelijkertijd natuurlijke schoonheid te laten zien. Voor de klassieke en moeiteloze Parijse look heeft een vrouw alleen een rode lipstick en slordig gestyled haar nodig.

Zuid-Afrika – Rooibos en Botanie

De geheimen van Zuid-Afrikaanse schoonheid en huidverzorging liggen in rooibos en plantkunde, twee natuurlijke en inheemse flora die in het land voorkomen. Rooibos is een plant die groeit in het Zuid-Afrikaanse fynbos en wordt gebruikt om kruidenthee te maken, ook wel rooibosthee of Afrikaanse rode thee genoemd. Rijk aan alfahydroxy en zink, heeft rooibos een aantal schoonheids- en gezondheidsvoordelen en kan helpen bij het revitaliseren en versterken van de huid. Het kan direct op de huid worden aangebracht om acne, puistjes, zonnebrand, eczeem, enz. te helpen. Rooibosthee kan zelfs worden gebruikt in plaats van hard kraanwater om het gezicht en de huid te reinigen.

De Seychellen – Natuurlijk is het beste

Door gebruik te maken van producten uit de natuur die op de Seychellen te vinden zijn, houden de Seychellen hun beautyroutines graag lokaal. Van papaja en yoghurt om het haar te hydrateren tot verse kokosnoot als exfoliant voor de huid tot stervruchten voor een heldere huid, de Seychellen bieden alles om een ​​complete, natuurlijke beautyroutine van top tot teen te creëren.

Kalahari, Zuid-Afrika – Meer Meloen

De Kalahari meloen, bekend als de Tsamma-meloen of wilde watermeloen, is de biologische voorouder van de gewone watermeloen die nu wereldwijd wordt aangetroffen. Het hoge gehalte aan antioxidanten in de Kalahari meloen heeft hem geholpen te overleven in de Kalahari en zijn olie, gewonnen uit de zaden van de Kalahari meloen, is rijk aan palmitinezuur en oliezuur en is zeer rijk aan linolzuur, het vetzuur dat bekend staat om zijn huidverzorgingsvoordelen, evenals omega-6-vetzuren. De Kalahari reinigt, voedt en hydrateert de huid op natuurlijke wijze, hydrateert droog en beschadigd haar en wordt gebruikt in lippenbalsems. Tswalu Kalahari, het grootste particuliere wildreservaat in Zuid-Afrika, maakt gebruik van lokale ingrediënten en producten in hun behandelingen.

Ecuador – Verwerk Cacao

Het is bijna onmogelijk om over Ecuador te praten zonder cacao te noemen. Hoewel cacao vooral bekend staat als een van de belangrijkste ingrediënten in chocolade, heeft cacao ook helende eigenschappen en wordt het in veel beautybehandelingen en routines door het hele land gebruikt. Een bekende ontstekingsremmer, het kan zwelling helpen verminderen en kan worden omgezet in een crème – cacaoboter – om op het lichaam te wrijven en eventuele pijntjes en kwalen te verzachten.

Spanje — Houd het natuurlijk en gezond

De sleutel tot beauty looks en trends in Spanje is een meer natuurlijke uitstraling en tegelijkertijd een mooi en gezond gevoel. Het bereiken van de klassieke Spaanse beautylook is eenvoudig en minimaal; het enige dat nodig is, is eyeliner (een zeer belangrijke stap die je niet mag missen), nude lippen en natuurlijk, vrij golvend haar. Naast de fysieke uitstraling en het uiterlijk, omvatten essentiële beauty- en levensstijlroutines voor een gezonde huid en het algehele lichaam olijfolieconsumptie, blootstelling aan de zon en kleine schotels/tapasmaaltijden. Met historische invloeden van de islam en de Moren, zijn Hammam-bezoeken ook gunstig voor het lichaam en de huid, het bevorderen van fysieke en emotionele ontgifting, het bestrijden van acne, het voeden en hydrateren van de huid, het tegengaan van veroudering, het stimuleren van het immuunsysteem, het verminderen van spierspanning en meer. Natuurlijke en luxe huidverzorgingslijn Natura Bisse legt de nadruk op de gezondheid en het welzijn van de huid met producten van topkwaliteit.

Thailand – Kokosolie toevoegen

Kokosnoten zijn synoniem met Koh Samui, waar er een overvloed aan kokosnootplantages en attracties over het hele eiland is. Een van de meest gebruikte ingrediënten in Thaise beauty, kokosolie is een multifunctioneel product voor het gezicht, lichaam en haar. Het kan gemakkelijk worden toegevoegd aan een dagelijkse routine door het op alle droge delen van het lichaam aan te brengen voor een bad of douche en wordt beschouwd als een van de veiligste natuurlijke oliën.