Een zomer vol filmplezier? Pathé is altijd dichtbij met de nieuwste topfilms

De warmere dagen zijn aangebroken en Pathé staat klaar om jouw zomer nóg onvergetelijker te maken! Of je nu kiest voor een avond vol actie en avontuur in de bioscoop of lekker relaxt met de nieuwste films thuis, Pathé is altijd dichtbij. De zomer wordt afgetrapt met topfilms zoals Deadpool & Wolverine, waar Marvel’s beruchte antiheld en mutant voor het eerst samen op het witte doek schitteren. Ook verschijnen er topfilms voor het hele gezin zoals Despicable Me 4 en Inside Out 2.



Deze maand keren een aantal Classics terug tijdens de Hugh Grant maand, met onder andere Four Weddings and a Funeral en Notting Hill. Verhoog je adrenalineniveau tijdens Twisters en ga mee op stormjacht met Kate Cooper of dompel je onder in een driedelige mythe tijdens de drama en komedie Kinds of Kindness. De jongere filmfanaten kunnen ook genoeg beleven bij Pathé met een groot aanbod aan kinderfilms zoals Superkrachten voor je Hoofd. Dus of je nu de zomerhitte ontwijkt in de comfortabele zalen met airco of lekker thuis op de bank van films geniet, Pathé staat garant voor zomerdagen vol plezier en entertainment voor het hele gezin. Er is genoeg te beleven met Pathé!

Pathé Nieuws

Lancering Pathé Home is nieuwe internationale stap voor de Pathé Groep

Pathé Home is officieel gelanceerd in Frankrijk; een TVOD platform voor films ontwikkeld in Nederland op basis van Pathé Thuis. Hiermee zet Pathé een nieuwe stap in internationalisering als enige bioscoopketen met zowel bioscopen als een wereldwijd TVOD platform.



Pathé Spuimarkt draait Deadpool & Wolverine als eerste Nederlandse bioscoop in alle zalen

Op woensdag 24 juli organiseert Pathé samen met Disney het ultieme Deadpool & Wolverine fanevent. Als enige Nederlandse bioscoop vertoont Pathé Spuimarkt de langverwachte film met Ryan Reynolds en Hugh Jackman exclusief vanaf 09:00 in de ochtend, 1,5 uur voordat de film later die dag in de rest van Nederland te zien is.

Specials bij Pathé

5 juli – Notting Hill (25th anniversary)

Een bekende Amerikaanse actrice (Julia Roberts) wordt verliefd op een simpele Engelse boekverkoper (Hugh Grant). Een grote Amerikaanse actrice heeft een toevallige ontmoeting met de sympathieke, aantrekkelijke eigenaar van een reisboekenwinkel. Ze worden op elkaar verliefd maar het is niet altijd even gemakkelijk om een relatie in stand te houden wanneer je een grote Amerikaanse actrice bent

10 juli – Fly Me to The Moon (Ladies Night)

Marketing-wonderkind Kelly Jones (Johansson) wordt ingeschakeld om NASA’s imago op te krikken en daarbij maakt ze het Cole Davis (Tatum), die de leiding heeft over de maanmissie, flink lastig, waardoor de spanningen hoog oplopen. Als de president besluit dat de missie hoe dan ook moet lukken, moet Jones als back-up een in scène gezette maanlanding filmen. En dan kan het aftellen pas echt beginnen…

25 juli – Four Weddings and a Funeral (30th anniversary)

Charles en zijn vrienden lijken ongelukkig in de liefde. Wanneer hij op een bruiloft de bloedmooie Carrie ontmoet, lijkt het lot aan zijn kant te staan. Als hun paden blijven kruisen vraagt hij zich af of hij verliefd geworden is op Carrie.

28 juli – OPERA ENCORE: LA BOHÈME (PUCCINI)

Puccini’s tijdloze liefdesverhaal over jonge kunstenaars in Parijs is één van de populairste opera’s ter wereld. Met alle vreugde en verdriet van romantiek, met komedie en tragedie, met scènes variërend van intiem tot groots toont La Bohème de volledige reikwijdte van de menselijke ervaring.

31 juli – BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS

BLACKPINK’s BORN PINK-tour, komt op het grote doek en viert het 8-jarig jubileum van de groep sinds hun debuut! Ervaar de energie van de liveoptredens van de record brekende tour in bioscopen over de hele wereld die 1.8 miljoen fans live gezien hebben.

Nieuwe topfilms bij Pathé

18 juli – Twisters (IMAX, 4DX, DOLBY CINEMA, SCREENX, DOLBY ATMOS)

Voormalig stormjager Kate Cooper (Edgar-Jones) had tijdens haar studententijd een traumatische ervaring met een verwoestende tornado en analyseert nu veilig in New York stormpatronen op schermen. Ze wordt door haar vriend Javi teruggelokt om een baanbrekend nieuw volgsysteem te testen. Daar ontmoet ze Tyler Owens (Powell), sociale-mediasuperster die samen met zijn nogal onbehouwen teamleden jaagt op tornado’s en ervan geniet om zijn avonturen online te posten: hoe gevaarlijker hoe beter.

24 juli – Deadpool & Wolverine (IMAX, 4DX, DOLBY CINEMA, SCREENX, DOLBY ATMOS)

Marvel Studios presenteert hun grootste fout tot nu toe: Deadpool & Wolverine. Een energieloze Wade Wilson leeft een saai burgerleven. Zijn dagen als Deadpool, de huurmoordenaar met een flexibel moreel kompas, liggen achter hem. Maar wanneer zijn wereld bedreigd wordt, moet Wade met tegenzin opnieuw zijn pak aantrekken.

Arthouse films bij Pathé

4 juli – Kinds of Kindness

Kinds of Kindness is een driedelige mythe over een man zonder keuze die probeert controle te krijgen over zijn eigen leven; een politieagent die gealarmeerd is dat zijn vermiste vrouw is teruggekeerd en een ander persoon lijkt; en een vrouw die vastbesloten is om een specifiek iemand te vinden met een speciale gave, die voorbestemd is om een wonderbaarlijk spirituele leider te worden.

KIDS films bij Pathé

3 juli – Despicable me 4 / Verschrikkelijke Ikke 4 (IMAX, 4DX, DOLBY CINEMA, DOLBY ATMOS, SCREENX)

Het is het verhaal van Gru, die geniet van alles wat slecht is en dit keer heeft hij het plan om de maan stelen (Ja, de maan!). Hij verslaat iedereen die hem in de weg zit met zijn wapenverzameling van krimp- en vriesstralen en zijn gevechtsklare land- en luchtvaartuigen. Maar dan ontmoet hij op een dag drie kleine eigenwijze weesmeisjes die naar hem kijken en iets in hem zien wat nog nooit iemand heeft gezien: een mogelijke papa.

10 juli – Superkrachten voor je Hoofd

Lev is megafan van superheld Healix, die supervillain Snotman (Dylan Haegens) op de meest spectaculaire manieren verslaat. In Lev’s dromen en als hij gamet kan hij alles, maar in het echte leven is hij onzeker omdat hij lastig kan lopen. Samen met zijn oma die alles durft gaat hij op avontuur om de échte Healix te ontmoeten en zijn superkracht te laten zien aan de wereld tijdens Comic Con.

17 juli – Inside Out 2 / Binnenstebuiten 2 (4DX)

De stemmen in het hoofd van Riley kennen haar binnenstebuiten, maar deze zomer verandert alles zodra Disney en Pixar in Inside Out 2 een nieuwe emotie introduceren: onzekerheid.

Pathé Thuis

Nu te zien (premium) reguliere huur vanaf 17-07 – The Fall Guy

Na een ongeval dat hem bijna zijn carrière heeft gekost, moet een stuntman (Ryan Gossling) een vermiste filmster (Emily Blunt) opsporen en zijn grote liefde zien terug te winnen, terwijl hij ook nog gewoon zijn werk moet doen.

Nu te zien (premium) reguliere huur vanaf 05-07 – Monkey Man

Een onopvallende jongen ontketent een wraakcampagne tegen de corrupte leiders die zijn moeder hebben vermoord en de armen systematisch tot slachtoffer blijven maken.