Eenvoudige Koreaanse huidverzorgingsroutine in 7 stappen

Met de wereldwijde dominantie van K-pop, K-drama’s, K-beauty en zo ongeveer alles wat met de Koreaanse cultuur te maken heeft, hebben velen van ons gemerkt dat Koreanen zo’n mooie en flawless huid hebben. En wij willen het ook! De typische Koreaanse huidverzorgingsroutine omvat een proces van 10 stappen van reinigen, exfoliëren en hydrateren. We hebben de essentiële stappen teruggebracht tot 7. Als je je skincare routine wilt verbeteren, geven we je een eenvoudige Koreaanse huidverzorgingsroutine die je kunt volgen!

1. Gebruik een reinigingsmiddel

Deze stap is niet iets nieuws, dit is een basisstap in het huidverzorgingsproces. Door je gezicht te wassen met een eenvoudige reiniger, kun je al het vuil, de smog en de olie van je gezicht verwijderen die je krijgt als je buiten bent.

2. Dep wat toner

Het gebruik van een toner opent je poriën om hardnekkig vuil te verwijderen en het voor te bereiden om de volgende producten die je gaat gebruiken te absorberen. Koreanen zetten eigenlijk een beetje toner in hun handen en deppen of slaan zachtjes wat in hun gezicht om de huid “wakker te maken”.

3. Hydrateer je huid

Je kunt slechts een klein deel gebruiken om je huid te bedekken met wat voeding, vooral nadat je je poriën hebt geopend en de vette plekken hebt gedroogd. Dit moet vooral worden gedaan na het gebruik van sterke producten.

4. Essences toevoegen

Deze stap heeft de hoogste prioriteit in de Koreaanse huidverzorgingsroutine. Deze zogenaamde essences zitten in een kleine verpakking die vol zit met geconcentreerde oliën en voedingsstoffen die in de huid kunnen sijpelen en deze gladder en gezonder kunnen maken.

5. Behandel je huid

In deze stap gebruik je specifieke producten die je huid kunnen behandelen voor een specifieke behoefte, zoals een vlekbehandeling, rimpels of mee-eters. Je kunt gezichtsmaskers of klei gebruiken, verschillende oliën en andere behandelingen die je wilt.

6. Gebruik zonnebrandcrème

De zon zendt schadelijke stralen uit die ervoor kunnen zorgen dat je huid verkleurt of zonnevlekken krijgt. Gebruik om dit te voorkomen regelmatig zonnebrandcrème met minimaal SPF 30 om je huid te beschermen en er mooi en fris uit te laten zien.

7. Verwijder je make-up

Net als de eerste stap is dit geen nieuwe stap in het verzorgen van je gezicht. Hoe moe of slaperig je ook wordt, vergeet niet make-up te verwijderen met een remover of micellair water om puistjes en vuilophoping te voorkomen.