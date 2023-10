Eerste beelden ‘Een Moord Kost Meer Levens

Laatst geüpdatet op oktober 20, 2023 by Redactie

‘Een Moord Kost Meer Levens’ is gebaseerd op het levensverhaal van Paul Spruit en neemt de kijker mee in de huid en het hoofd van een moordenaar, in de jaren ’80. De serie is gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries. Hij publiceerde het in 1994 en doopte het tot zijn ‘beste boek’. ‘Een Moord Kost Meer Levens‘ werpt een blik op de belevingswereld van Paul: is waar je wieg staat bepalend of heb je je lot in eigen hand? De serie is vanaf 14 november te streamen, exclusief bij Videoland.

Bekijk hier de eerste beelden



Producent Lucio Messercola: “Het was een langgekoesterde droom van Peter om dit boek te verfilmen. Vlak voor zijn overlijden waren we al best ver met de ontwikkeling. Samen met zijn familie hebben we het team rondom deze serie uiteindelijk zorgvuldig opgebouwd. Dat heeft geresulteerd in een prachtige, sterke cast en een zeer creatieve en talentvolle crew. Samen hebben we het verhaal, verteld door Paul Spruit en opgetekend door Peter, gevisualiseerd. Marco van Geffen schreef het scenario en regisseerde de serie en we zijn enorm trots op de eerste beelden die we nu kunnen delen.”



Marco van Geffen: “Ik ben erg blij dat we de eerste beelden kunnen delen van deze indrukwekkende, spannende serie. Ik werd exact twee jaar geleden door Lucio (Messercola) benaderd, met de vraag om de serie samen van de grond te krijgen en zei gelijk ja. Samen met de familie de Vries en producent Messercola heb ik vervolgens een scenario geschreven gebaseerd op het boek. En dat vervolgens met de geweldige cast op de set tot leven gebracht. Het was af en toe een uitdaging om het verhaal op de juiste manier te vertellen, omdat je te maken hebt met een op waarheid gebaseerd verhaal, maar dat vraagt juist om creativiteit, aanpassingsvermogen en inventiviteit. Ik ben dan ook enorm trots op het fantastische eindresultaat.”

Synopsis

Als zijn vader wordt gearresteerd voor de geruchtmakende moorden op twee kinderen is Paul Spruit nog een puber. Het gezin weet niets van de misdaden van hun vader. Als alles aan het licht komt is voor het gezin Spruit geen normaal leven meer mogelijk. Pauls moeder haalt ten einde raad haar ex-man in huis. Deze is gewelddadig. Omdat aangiftes niets uithalen neemt Paul het recht in eigen hand: in blinde woede steekt hij zijn stiefvader dood. De daden van Pauls vader blijven hem achtervolgen. Paul probeert zijn moeder en zus te beschermen, maar dat lijkt bijna onmogelijk. Het gehele gezin Spruit lijkt beschadigd door de schokkende gebeurtenissen uit het verleden.



‘Een Moord Kost Meer Levens’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Peter R. de Vries en volgt het waargebeurde verhaal, verteld door de ogen van Paul Spruit.

Cast

De rollen in de serie worden vertolkt door oa: Chris Peters, Jacob Derwig, Monic Hendrickx, Melody Klaver, Martijn Fischer, Erik de Vogel, Terence Schreurs, Justin Swagerman, Lisa Zweerman, Willemien Slot, Joshua Albano, Pamela Teves, Chris Tates en Poal Cairo



De Videoland Original dramaserie ‘Een Moord Kost Meer Levens’ is vanaf 14 november in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Naamsvermelding: RTL / Videoland