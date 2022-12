Eerste beelden van ‘Echte Meisjes In De Jungle’ bij Videoland

Laatst geüpdatet op december 27, 2022 by Redactie

Vanaf maandag 9 januari is het dan eindelijk zover, het nieuwe seizoen van ‘Echte Meisjes In De Jungle‘ is te zien bij Videoland. Hierbij de trailer met de eerste beelden van de meiden uit de jungle.

‘Echte Meisje In De Jungle’ is terug bij Videoland. In het programma, dat bijna 11 jaar geleden voor het laatst te zien was en nog steeds in het geheugen van veel mensen zit, gaan verschillende bekende Nederlandse reality-tv sterren de strijd met elkaar aan in de jungle, onder leiding van presentator Valerio Zeno.

Beeld: Jasper Suyk/Rob Jacobs