Eerste beelden van Love Fail Repeat, liefde en humor in een tropisch decor

Gevangen in een tijdloop en dezelfde dag steeds opnieuw beleven. Dat is de nachtmerrie waarin Emy op een dag wakker wordt in de film Love Fail Repeat. Maar wie weet, misschien begint deze rotdag na een paar herhalingen wel te wennen. Volg Emy (Carré Albers) terwijl ze de iets wat arrogante filmster Nathan Levi (Twan Kuyper) elke keer een beetje beter leert kennen. De eerste beelden van Love Fail Repeat zijn nu te zien. De film is vanaf 20 februari 2025 te zien in bioscopen in Nederland en België.



Splendid Film heeft onlangs de trailer van deze gloednieuwe Nederlandse romantische komedie gedeeld. Love Fail Repeat neemt je mee naar het zonovergoten Curaçao en vertelt een verhaal vol romantiek, humor en onverwachte wendingen.

Hoofdrollen voor Carré Albers (oa. Mocro Maffia, Vakkenvullers) en Twan Kuyper. Twan is begonnen als model in Miami, brak door op Vine en is inmiddels met meer dan 6 miljoen volgers op Instagram een internationale socialmedia-sensaatie. In Nederland is Love Fail Repeat zijn eerste grote acteer filmrol.



Andere rollen zijn voor oa: Zoë Love Smith, Géza Weisz, Sophie Bouquet, Gaby Blaaser evenals Robbert Rodenburg, Lisa Michels, Mark Lucas, Nyncke Beekhuyzen en Karin Bloemen. Het vijfsterrenhotel The Rif en de paradijselijke stranden van Curaçao vormen het adembenemende decor voor deze hartverwarmende en komische film. Love Fail Repeat is geregisseerd door Erwin van den Eshof (o.a. Misfit, Alles is nog steeds zoals het zou moeten zijn).

De film volgt het leven van Emy (Carré Albers), een hotelmedewerkster met een scherpe tong, die werkt in een luxe resort op Curaçao. Wanneer de charmante filmster Nathan Levi (Twan Kuyper) haar pad kruist verandert haar leven compleet. Maar dan gebeurt het ondenkbare: Emy raakt gevangen in een tijdloop, waardoor ze dezelfde dag steeds opnieuw beleeft. In een mix van hilarische en emotionele momenten ontdekt ze hoe deze vreemde situatie haar misschien wel de liefde van haar leven kan brengen.



Love Fail Repeat is een productie van AM Pictures in coproductie met Splendid Film en is geregisseerd door Erwin van den Eshof. Splendid Film brengt de film op 20 februari 2025 uit in de bioscoop.