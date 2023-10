Eerste beelden van nieuwe seizoen ‘The Real Housewives of Amsterdam’

Laatst geüpdatet op oktober 6, 2023 by Redactie

Het is bijna zover! Cherry-Ann, Djamila, Hella, Kimmylien, Maria, Susanna en de gloednieuwe housewife Tamara zijn terug met een gloednieuw seizoen ‘The Real Housewives of Amsterdam’ bij Videoland. We volgen de zeven succesvolle dames uit de Amsterdamse high society op de voet en dat belooft natuurlijk weer veel humor, drama en verrassende wendingen.

Bekijk hier de trailer van het nieuwe tweede seizoen

Seizoen twee van Videoland Original ‘The Real Housewives of Amsterdam’ is vanaf 26 oktober wekelijks te streamen bij Videoland. Seizoen één stream je in zijn geheel bij Videoland en internationaal kent het format meer dan dertig edities en meerdere spin-offs waarvan de Atlanta, Beverly Hills en Orange County versies bij Videoland te streamen zijn.



‘The Real Housewives of Amsterdam’ wordt in Nederland geproduceerd door Concept Street, is een format van NBCUniversal en is vanaf 26 oktober wekelijks te streamen bij Videoland.

Beeld: Mark Engelen/Rob Jacobs