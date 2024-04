Eerste beelden vanuit Het Gooi; ‘Gooische Vrouwen’ is terug

Laatst geüpdatet op april 26, 2024 by Redactie

Deze week zijn de opnames gestart voor het nieuwe seizoen van ‘Gooische Vrouwen’. De originele cast, waaronder Linda de Mol (Cheryl Morero), Tjitske Reidinga (Claire van Kampen), Susan Visser (Anouk Verschuur) en Lies Visschedijk (Roelien Grootheeze), keert na tien jaar terug naar Het Gooi. Ook vertrouwde gezichten Peter Paul Muller en Beppie Melissen kruipen weer in de huid van volkszanger Martin Morero en de altijd eerlijke Tante Cor. Het zesde seizoen van ‘Gooische Vrouwen’ is vanaf dit najaar te zien bij Videoland en op SBS6.

Linda de Mol: “Het lachen en de sfeer tijdens de opnames van ‘Gooische Vrouwen’ heb ik echt gemist. Om tien jaar na de laatste film weer met z’n allen op de set te staan voelt als thuiskomen. Het leven van Cheryl heeft niet stilgestaan, maar ze blijft natuurlijk altijd een echte Gooische vrouw. Heerlijk om weer in dit personage te duiken.”



Regisseur Will Koopman: “Het is geweldig om allemaal weer bij elkaar te komen en samen in de karakters te duiken waarvan heel Nederland zich nog steeds afvraagt hoe het vandaag de dag met ze gaat. De eerste draaidagen waren natuurlijk even wennen en ook spannend, maar het ‘Gooische Vrouwen’ gevoel is weer als vanouds.”

Gooische Vrouwen

‘Gooische Vrouwen’ gaat over het leven van vier vriendinnen in Het Gooi. De serie was van 2005 tot en met 2009 te zien op Talpa en later bij RTL 4. Daarna volgden nog twee films, die allebei een miljoenenpubliek naar de bioscoopzaal trokken. Ook won de serie in 2009 de Gouden Televizier-Ring voor beste televisieprogramma.



De serie wordt geregisseerd door Will Koopman en geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama. De serie is dit najaar te zien bij Videoland en op SBS6.



Beeld: Mark de Blok