Eerste beelden Videoland Original ‘Máxima’

Videoland heeft tijdens haar RTL Content Event de eerste beelden laten zien van de Videoland Original dramaserie ‘Máxima’. Daarnaast heeft Krezip een voorproefje gegeven van “Tomorrow Starts Today”. Het nummer is speciaal geschreven als titelsong voor de aankomende high-end dramaserie “Máxima,” die in het voorjaar van 2024 uitkomt. Naast de titelsong zullen in de verschillende afleveringen nog meer nieuwe Krezip songs te horen zijn. “Het was heerlijk om in de huid van Máxima te kruipen en haar gevoelens en emoties te vertalen via onze muziek.” aldus Jacqueline Govaert van Krezip.

De Videoland Original MÁXIMA is een zesdelige dramaserie (6×50 minuten) die het leven van Koningin Máxima verkent, gebaseerd op de bestseller van Marcia Luyten. De serie vertelt het verhaal van Máxima’s reis van haar vroege leven in Argentinië en New York tot aan haar toekomst als koningin van Nederland. Het heden begint in Sevilla in 1999, wanneer Máxima kroonprins Willem-Alexander ontmoet, en blikt terug op haar ervaringen uit het verleden die haar hebben gevormd tot de vrouw die ze vandaag de dag is. De serie volgt Máxima terwijl ze haar relatie met de Nederlandse kroonprins navigeert en haar weg naar de top vindt, terwijl ze onderweg uitdagingen het hoofd moet bieden, waaronder controverse rond de politieke carrière van haar vader tijdens het regime van Videla. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Máxima, waarbij haar vastberadenheid en ambitie worden benadrukt, evenals haar strijd om de loyaliteit aan haar familie en haar eigen identiteit in evenwicht te brengen.

De hoofdrollen worden vertolkt door de Argentijnse actrice Delfina Chaves (Máxima) en Martijn Lakemeier (Willem-Alexander). Beatrix wordt gespeeld door Elsie de Brauw en Sebastian Koch vertolkt de rol van Claus. Máxima wordt geproduceerd door Rachel van Bommel van Millstreet Films, in coproductie met FBO en Beta Film. De regie is in handen van Saskia Diesing, Joosje Duk en Iván López Núñez. Het scenario is geschreven door Marnie Blok, Ilse Ott, Judith Goudsmit, Diede Zillinger en Sytske Kok en is in het voorjaar van 2024 te streamen bij Videoland.



