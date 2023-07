Eerste beelden zomerse quiz ‘Waar Gaat Het Over?’

Laatst geüpdatet op juli 19, 2023 by Redactie

Vanaf maandag 7 augustus is de nieuwe zomerse quiz ‘Waar Gaat Het Over?’, onder leiding van presentator Tijl Beckand, dagelijks te zien bij RTL 4. In de spelshow draait alles om het leggen van verbanden. Deelnemers geven op basis van foto’s en muzikale aanwijzingen antwoord op dé vraag van de show: waar gaat het over?

Tijl: “Ik ben ontzettend vereerd dat ik onderdeel mag uitmaken van de zomerprogrammering van RTL. Een periode die inmiddels, gelukkig, heel serieus wordt genomen en terecht. Veel mensen willen op een zwoele avond of tijdens onweer even de zinnen verzetten en dan is een fijn spelletje waarin je verbanden moet leggen een perfect verzetje. De spelers zijn bloedfanatiek en héél goed, thuis kan het hele gezin meespelen en de hersens een goede work-out geven. En bovendien kan mijn vriend Ruben nu even op een welverdiende vakantie. Ook belangrijk!”



Over ‘Waar Gaat Het Over?’

In deze dagelijkse spelshow, van de makers van ‘Ik Weet Er Alles Van’, draait alles om het leggen van verbanden. Vijf spelers nemen het tegen elkaar op. Op basis van foto’s en muzikale aanwijzingen moeten zij erachter komen wat het juiste antwoord is. Wie heeft, aan de hand van deze aanwijzingen, als snelste door waar het over gaat? Van de vijf deelnemers mag alleen de beste speler het opnemen tegen de Kampioen van voorgaande afleveringen. Hoe langer hij of zij deze titel verdedigt, hoe hoger de mogelijke winst kan uitvallen!

Bekijk hier de eerste beelden.



‘Waar Gaat Het Over?’ is ontwikkeld door RTL Creative Unit en Blue Circle en is vanaf maandag 7 augustus 2023 dagelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4. De presentatie is in handen van Tijl Beckand.



Bron: RTL/William Rutten