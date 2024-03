Eerste editie Ierland Filmfestival tijdens St. Patrick’s Day weekend Den Haag

Laatst geüpdatet op maart 4, 2024 by Redactie

Maart is de maand waarin de nationale Ierse feestdag St. Patrick’s Day wordt gevierd. Op zondag 17 maart gaan de Ieren de straat op om de beschermheilige van het land, St. Patrick, uitbundig te eren. Dit gaat traditiegetrouw gepaard met veel muziek, dans, kunst en straattheater. Overal op het eiland zijn festivals en parades. Ook in steden als New York, Sydney, Madrid, Rome, Rio de Janeiro, Chicago en Den Haag wordt de Ierse feestdag uitbundig gevierd. Den Haag staat het hele weekend van 16 en 17 maart in het teken van St. Patrick’s Day met de twaalfde editie van het grootste St. Patrick’s Day Festival van Nederland en de première van het Ierland Filmfestival. Tijdens het tweedaagse filmfestival in Pathé Buitenhof Den Haag worden er negen films en documentaires vertoond die in Ierland zijn opgenomen of waarin het Ierse landschap als achtergrond fungeert.



“Met zoveel getalenteerde Ierse acteurs in de schijnwerpers op dit moment en de vele geweldige films en tv-series die worden geproduceerd in Ierland, zijn we verheugd om wat ‘movie magic’ toe te voegen aan de line-up van dit jaar voor het St. Patrick’s Festival 2024 hier in Den Haag”, aldus Karen van der Horst, Manager Northern Europe bij Ierland Toerisme.

16-17 maart – Ierland Filmfestival in Pathé Buitenhof

Op zaterdag 16 en zondag 17 maart vindt de eerste editie van het Ierland Filmfestival plaats in Pathé Buitenhof in Den Haag. Verspreid over twee dagen worden er negen films getoond die in Ierland zijn opgenomen of waarin het Ierse landschap een prominente rol speelt. Het gevarieerde programma biedt voor elk wat wils met onder andere natuurdocumentaires, actiefilms, drama en romantische komedies. In de films spelen enkele van Ierlands grootste acteertalenten mee, waaronder Liam Neeson, Colin Farrell, Jamie Dornan, Brendan Gleeson en Barry Keoghan.

De programmering ziet er als volgt uit:

Zaterdag 16 maart

11.30 – Ireland’s Wild Islands

15.00 – Wild Mountain Thyme

18.15 – Belfast

21.30 – In the Land of Saints and Sinners



Zondag 17 maart

10.30 – Wolfwalkers

13.15 – North Atlantic: The Dark Ocean

15.45 – The Quiet Girl

18.20 – The Last Right

21.15 – The Banshees of Inisherin



Meer informatie vind je op www.ierland.nl/filmfestival . Hier kan je direct tickets kopen te gen een gereduceerd tarief (€ 5,-).

Lees ook: Recept: verfrissende Groene Smoothie voor St. Patrick’s Day

17 maart – St. Patrick’s Day Festival Den Haag

Tijd voor Ierland, de Ierse cultuur en wat ‘craic’=( =Iers voor gezelligheid)

Op zaterdagavond trapt de Irish pub O’Casey’s op het Noordeinde af met een tribute aan de rock’n’roll van de jaren 80 door The Cruz & Dukes of Harlem. Op zondag 17 maart wordt het festival met Ierse livemuziek officieel geopend om 12.30 uur op de Grote Markt in Den Haag door de Ierse ambassadeur Brendan Rogers en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen.



Op de line-up pronkt de naam Drops Of Green, een band die speciaal voor het festival uit Ierland wordt overgevlogen. Verder zijn er Europese bands waaronder The Rumpled (IT) en Acting The Maggot (NL), en drie Ierse dansscholen die met hun jonge talenten en gepassioneerde volwassenen de intermezzo’s verzorgen. Meer informatie over het gratis toegankelijke programma:

www.stpatricksdaydenhaag.nl

St. Patrick’s Day-tradities

St. Patrick’s Day in Ierland viert niet alleen de dag van de patroonheilige, het laat ook de trotse, rijke cultuur en tradities van het eiland zien.



Dit zijn enkele echte Ierse tradities tijdens St. Patrick’s Day:

– Draag groen en klavertjes als symbool voor nationale trots en traditie

– Bezoek een kerk voor een St. Patrick’s Day dienst

– Ga kijken naar een St. Patrick’s Day-parade of neem deel aan een festival

– Geniet van een stevig Iers ontbijt met eieren, spek en worst met een stuk sodabrood

– Breng een bezoek aan de lokale pub voor een pint van de ‘black stuff’, Guinness, Irish coffee of een glas Ierse whiskey