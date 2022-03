Eerste editie van Shit Hot Fest in Amsterdam

Het Amsterdamse restaurant Deus Cantina verandert op 9 en 10 april in een ‘tempel of hotness’ tijdens de allereerste editie van het Shit Hot Fest. 16 internationale hot sauce makers, peperfans en spice liefhebbers komen samen op het heetste culinaire event van het jaar. ‘Op het Shit Hot Fest pakt de peper het podium. Je ontmoet de beste hot sauce makers ter wereld en proeft zelf wat de spicy keuken zo hot maakt. Maar: op het Shit Hot Fest draait het ook vooral om fun’, aldus Neil Roake, mede-organisator Shit Hot Fest (en co-founder T-Rex Sauces).

Festival vibes

Food festivals zijn er in alle soorten en maten. Maar een event in het teken van peper en hot sauce is nieuw: ‘In het buitenland is de markt voor heet eten veel hotter dan in Nederland. En dat gaan wij – Deus Cantina en T-Rex Sauces – veranderen’, zegt Neil. Samen met zijn compagnon Frank Dekker (mede-oprichter van T-Rex Sauces en chef Deus Cantina) en Chris Bron, (restaurantmanager Deus Cantina) bedacht hij het Shit Hot Fest, dat op 9 en 10 april de Amsterdamse Herengracht ‘on fire’ gaat zetten en te bezoeken is voor iedereen die in is voor een spicy weekend.

Lees ook: 4 voordelen van het eten van Habanero pepers

Shit Hot Fest: what’s hot?

Het heetste festival van dit jaar vindt plaats bij Deus Cantina. Gastland Portugal opent het event met drie van haar beste hot sauce makers (Temperus, Senhor Rito, O Petiska). Kom je naar het Shit Hot Fest, dan kun je proeven bij 16 internationale namen uit de hot sauce wereld. Van heet, heter tot heetst. De 750m2 grote Cantina is verdeeld in 4 ‘areas’. Er zijn hot tastings en meet & greets met de makers in de Garage Kitchen, een pepper market van Westlandpeppers in de Moto Room en hot vinyl sessions in de Living Room. Als klap op de vuurpijl staat de beruchte Carolina Reaper peper in de spotlight in de Fire in the Hole Room.

Chilli Menu en taco’s dippen

‘Tijdens het Shit Hot Fest kunnen gasten overal in de Cantina en op het terras bestellen van een speciaal Chilli Menu. Ook wie geen kaartje heeft voor het event, kan dus z’n tanden in een Flaming Burger zetten’, vertelt Chris Bron. Mét kaartje kunnen gasten taco’s dippen, huisgemaakte corn tortillas delen of oesters kraken aan de T-Rex Mother Shucker Bar.

Cider Face Bar

Bij de het Cooling Down Station (door Fountain of Youth) en de Cider Bar – gehost door The Traveling Nut – kunnen hot heads terecht voor verkoeling. Hier blus je je smaakpapillen met ciders uit Nederland, het Baskenland, Galicia (Spanje), Kopenhagen (Denemarken) en Bretagne (Frankrijk).

Wedstrijd chilli eten

Op zaterdag 9 april staat de ultieme sh*t hot test op het programma: de hot chilli eating competition. Deelnemers nemen het tegen elkaar op en eten de heetste pepers die er zijn. Wie de uitdaging doorstaat, wint een limited edition sh*it hot toiletbril en eeuwige roem.

Meet the makers

De hot sauce makers en partners die tijdens Shit Hot Fest gaan vlammen, zijn:

Portugal >> Temperus, Senhor Rito, O Petiska

Nederland >> Lil’ Salsa (by A Different Story), Sweet Heat Hot Honey, Original Sinners, T-Rex Sauces, Herbano (Roots, Rice & Beans), Charlie’s Fresh, Pika Hot Stuff, Chilli Chans, Hush Hush Hot Sauce, Oh-na-mi Kimchi, BAIN Brewing

Italië >> Curtice Brothers

België >> Swet

Verkrijgbaar in de Hot Sauce Shop:

Crazy Bastard (Berlijn) Happy Hatters (Aarschot, België) Ferment Island (Gozo, Malta) en Onima (Barcelona), Saucy Dans (Amsterdam).

Ciders geschonken bij de Cider Bar:

Decideret Cider (Kopenhagen), Kupela Basque Cider (Baskenland), Cidre Kern (Bretagne), Maeloc (Galicia).

Verkoeling bij de twee ‘cooling stations’:

Fountain of Youth Coconut Water (Berlijn) en Frozen Margaritas van het Amsterdamse LA LA Tequila.

Lees ook: Dit is ’s werelds heetste peper

Informatie & tickets

Tickets kosten €10,- en zijn te koop op EventBrite. ‘Een toegangsbewijs is inclusief tortilla chips (voor hot sauce tastings), 15% off op alle Deus Cantina aankopen, én ‘some sh*it hot fun’.’