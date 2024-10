Eerste editie Winterheul in Apenheul

Laatst geüpdatet op oktober 2, 2024 by Redactie

Apenheul verandert deze winter langzaam in Winterheul: een nieuwe terugkerende belevenis in het park van Apenheul in Apeldoorn. Winterheul is voor jong en oud en toont het magische verhaal van de Veluwse natuur en dieren in licht, geluid en video met elk jaar een ander dier in de hoofdrol. Tickets zijn vanaf vrijdag 4 oktober te koop via ticketmaster.nl.

Nieuwe belevenis op de Veluwe

Van vrijdag 13 december t/m zondag 5 januari 2025 wordt Apenheul omgetoverd in Winterheul. In de koude wintermaanden valt er een deken van mist over de Veluwe. In deze periode gaan de apen in Apenheul slapen en verandert het park in een bijzondere, sprookjesachtige winterwereld genaamd Winterheul. Een unieke natuurbeleving die helemaal past bij de missie van de stichting Apenheul, namelijk liefde voor de dieren en de natuur stimuleren. Tijdens de eerste editie wordt het verhaal van de ijsvogel verteld tijdens een magische avondwandeling van 2 kilometer door het donker waarbij alle zintuigen worden geprikkeld door middel van animatie, licht en geluid en videoprojecties. Indrukwekkende en geavanceerde technische hoogstandjes zorgen voor een audiovisueel spektakel en een unieke belevenis voor jong en oud.

Over Winterheul

Winterheul wordt geproduceerd door MOJO en is een samenwerking met Apenheul en de makers van de Grote Schijn in het Kralingse Bos. Winterheul is dagelijks geopend vanaf 17:00 uur en het laatste tijdslot begint om 21:30 uur. Door middel van het zogenaamde slotsysteem worden de bezoekers binnen een ongeveer een uur durende wandeling gedoseerd door het park geleid.



Roel Welsing, directeur van Stichting Apenheul: “We zijn verheugd met MOJO deze samenwerking aan te gaan. Voor de komende winters waren we op zoek naar een partner die een verrassende natuurbeleving kon toevoegen aan ons park. Echter, wel een natuurbeleving zonder apen. Want in de winter is het te koud voor onze apen om goed zichtbaar te zijn voor bezoekers. Ons natuurpark is in alle seizoenen uniek, dus ook in de winter. Zonde om daar niks mee te doen in de koudere maanden. Met MOJO en de makers van de Grote Schijn halen we een nieuwe magische audiovisuele belevenis van een ongekend kwalitatief hoog niveau naar de Veluwe in het groene en royale Apeldoorn. Als de apen gaan slapen hebben we zo een mooie invulling gevonden die past bij onze missie om de liefde voor de natuur te stimuleren.”



Frederik van Alkemade, producer MOJO: “Wanneer de dagen kort zijn en de avond vroeg begint, geniet dan hoe de natuur en de dieren op de Veluwe tot leven komen in al hun pracht en praal in Apenheul. We noemen het Winterheul. Magisch genieten.”



Christophe Van Hostauijen en Piet Winten, de regisseurs van Winterheul:

“Met Winterheul creëren we een nieuwe meeslepende en grootschalige outdoorervaring die zijn kracht vindt in het samenspel van verhaal, geluid en beeld. Winterheul neemt je mee in een betoverend en figuratief verhaal, waarbij decor, muziek, licht en video-mappingen zorgvuldig met elkaar zijn afgestemd om zo indrukwekkende, innemende en monumentale scènes neer te kunnen zetten. We zijn alvast heel benieuwd om na heel het proces van denk en studiowerk de realiteit hiervan binnenkort te kunnen aanschouwen en zo samen met het grote publiek de magische en dromerige wereld van Winterheul te mogen betreden.”

WINTERHEUL

13 december t/m 5 januari 2025

Apenheul, Apeldoorn

Winterheul is tijdens deze periode elke avond vanaf 17.00 uur geopend en het laatste tijdslot is om 21.30 uur. Elk half uur start er een nieuw tijdslot.

Entree vanaf:

• €19,85 (incl. servicekosten) voor kinderen tot 12 jaar

• €25,85 (incl. servicekosten) voor volwassenen

• € 79,50 (incl. servicekosten) voor een familieticket bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen of één volwassene en drie kinderen

• € 37,85 (incl. servicekosten) voor een flexticket.

Met een Flexticket ben je niet gebonden aan de starttijd van een tijdslot, je kunt op ieder gewenst moment naar binnen.

Kinderen tot en met 3 jaar betalen geen entree.

De reguliere kaartverkoop start op vrijdag 4 oktober 10.00 uur op ticketmaster.nl.