Eerste Nederlandse CANAL+ Original ‘Een van ons’ geïnspireerd op de moordzaak die heel Nederland in zijn greep hield

Laatst geüpdatet op mei 8, 2024 by Redactie

Dit najaar gaat de serie Een van ons, geïnspireerd op de schokkende moord op Marianne Vaatstra, in première als allereerste Nederlandse CANAL+ Original. De zesdelige dramaserie is geproduceerd door Pupkin. Pieter Kuijpers, creatief producent (o.a. Riphagen, Van God los, TBS) en scenarioschrijver Willem Bosch (o.a. The Spectacular, Van God Los, Penoza) zijn de drijvende krachten achter de serie. De regie is in handen van Michiel van Erp (o.a. Niemand in de stad, Ramses). Een van ons is dit najaar exclusief te streamen bij CANAL+ en te zien op de zender CANAL+ Action.

Zoektocht naar een dader

De serie Een van ons portretteert de dertien jaar durende zoektocht naar de dader van de verkrachting en moord op een 16-jarige jonge vrouw, die precies tussen een klein dorp en een AZC wordt gevonden. De moordzaak verscheurt niet alleen hele families en een dorp, maar houdt uiteindelijk het hele land bezig én legt de ziel van een nieuwe eeuw bloot. In elke aflevering wordt het verhaal vanuit een ander hoofdpersonage belicht. De misdaad blijft jarenlang onopgelost, totdat een grootschalig DNA-onderzoek de zaak eindelijk openbreekt.

“CANAL+ staat wereldwijd bekend om de vele Europese producties die gemaakt worden. Een serie zoals Een van ons is belangrijk om onze relevantie voor het Nederlandse publiek te onderstrepen”, aldus Alco de Jong, Country Manager CANAL+ Nederland. “Ik vind het sterk dat onze allereerste Nederlandse productie over een verhaal gaat dat een groot deel van onze doelgroep kent. Deze productie voldoet aan de wensen die wij als streaming service en organisatie hebben: het is kwalitatief hoogstaand zowel qua regie, verhaallijn als cast.”

Creatief Producent Pieter Kuijpers zegt: “Willem Bosch en ik hadden al ruim tien jaar het idee om deze serie te maken. Ik ben trots dat het gelukt is en het dit najaar te zien is als allereerste Nederlandse CANAL+ Original. Willem schreef een indringende serie over hoe een gruwelijk misdrijf een klein dorpje verscheurt. Daarom ben ik ook verheugd dat Michiel van Erp de serie heeft geregisseerd. Hij is toch dé chroniqueur van Nederland. En hoewel de serie is geïnspireerd op een 25 jaar oud misdrijf, is het nog steeds akelig actueel.”

Regisseur Michiel van Erp vult aan: “Voor mij is de grootste aantrekkingskracht van de serie dat de moord die gepleegd is, en het mysterie wat eromheen hing, bij de bewoners van het fictieve dorpje Griesbeek een katalysator was voor alles wat een mens eigenlijk niet wil tonen: achterdocht, wantrouwen, opportunisme, verraad. De gebeurtenissen van toen lijken sprekend op de stand van ons land nu: waar xenofobie, complotdenken en het voor eigen rechter willen spelen aan de orde van de dag zijn. De serie bracht mij als regisseur ook weer terug naar karakters die ik vanuit mijn documentairewerk zo vaak geportretteerd heb: prachtmensen, die ver weg wonen van de dominante randstad, vol dromen en idealen en soms ook heerlijke passies en fascinaties.”

De cast, met zowel jong talent als gevestigde namen wordt op een later moment bekend gemaakt. Een van ons is de eerste Nederlandse serie met een ALBERT-certificaat, de wereldwijde standaard voor het klimaatbewust produceren van mediaproducties. Viaplay Content Distribution is verantwoordelijk voor de internationale distributie van de serie.