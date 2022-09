Eet etiquette anno nu, wat is er veranderd?

Eetgewoontes veranderen over tijd, zo blijkt uit onderzoek van vleesvervangermerk Vivera. Zij vroegen Nederlanders naar hun eetgewoontes en wat blijkt: ten opzichte van vijf jaar geleden zitten Nederlanders meer op hun telefoon tijdens het eten. Meer televisiekijken en niet meer aan tafel eten, maar juist op de bank of buiten de deur, komt ook vaker voor.

Eet etiquette onder de loep

In het onderzoek komt naar voren dat niet bellen aan tafel (76%), geen videospelletjes, telefoons of tablets aan tafel (75%) en je handen wassen of ontsmetten voordat je gaat eten (75%) de belangrijkste tafelmanieren zijn. Ook praten Nederlanders vaker met een volle mond (49%) en beginnen ze vaker met eten voordat iedereen wat heeft (47%). Opvallend is dat er binnen leeftijdsgroepen veel verschil zit: op de vraag wat als de belangrijkste tafelmanieren wordt gezien, geeft de oudste leeftijdscategorie2 vaker aan dat ze niet bellen (81%) of geen gebruik maken van een videospelletje, telefoon of tablet aan tafel (83%) belangrijk vinden vergeleken met de jongste leeftijdscategorie3 (69% en 65%).

Botjes op het bord

Het is geen verrassing dat het gebruik van verschillende mobiele apparaten tijdens het eten niet meer weg te denken is bij deze jongere (internet) generatie. Echter blijkt uit het onderzoek dat jongeren daarnaast bewuster bezig lijken te zijn met hoe ze eruitzien tijdens het eten. Zo blijkt dat jongeren zich vaker druk maken over het krijgen van een vieze mond tijdens het kluiven van vlees van een botje, terwijl ouderen zich daar een stuk minder druk om maken. Vlees kluiven blijkt ook steeds minder populair te worden onder de jongere generatie. Zo geeft ruim 78% van de ouderen aan het sociaal acceptabel te vinden om vlees van een botje te kluiven, terwijl nog maar 65% van de jongste leeftijdscategorie dat vindt. Ook twijfelt de jongste generatie (60%) veel vaker of ze vlees met hun handen mogen eten, de oudste generatie lijkt hier minder mee te zitten (35%).



En waar laat je de botjes? Ook daar weet de jongere leeftijdsgroep niet goed wat ze ermee aan moeten (37%) terwijl de ouderen hier geen last van hebben (15%). 47% van de jongere respondenten zegt het vervelend te vinden om de afgekloven botjes op hun bord te hebben liggen. Tot slot vindt 31% van de Nederlanders het überhaupt onsmakelijk om vlees van een botje af te kluiven.