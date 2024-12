Eetbare bloemen: visueel en smaakvol verrijkend

Laatst geüpdatet op december 10, 2024 by Redactie

Er zijn ongeveer 380.000 plantensoorten in de wereld, schat de Internationale Unie voor het behoud van de natuur en natuurlijke hulpbronnen (IUCN). Van deze plantensoorten worden er ongeveer 80.000 als eetbaar beschouwd. Hiervan belanden slechts ongeveer 150 soorten op ons bord. Als het er zo weinig zijn, moeten alle eetbare delen worden gebruikt. De bloemen bijvoorbeeld. Maar eetbare bloemen zouden meer aandacht kunnen verdienen in de thuiskeuken. Eetbare bloemen zijn niet alleen visueel prachtige blikvangers – en zoals we weten: het oog eet met je mee – ze verfraaien ook culinair een of twee gerechten met hun kenmerkende aroma.



Voor sommige inheemse planten is de bloeiperiode slechts kort in het voorjaar, zoals appels en wilde knoflook, terwijl deze voor andere pas in de zomer begint en/of duurt tot in de herfst. Je kunt hem het beste in de eigen tuin of in de vrije natuur oogsten, uiteraard alleen op hygiënisch veilige plaatsen. Planten uit het tuincentrum of de bloemenwinkel kunnen daarentegen plantbehandelingsmiddelen bevatten en mogen niet worden gegeten.

Diverse eetbare bloemen

Oost-Indische kers – bloeit van eind juni tot de eerste nachtvorst. Er vormen zich voortdurend nieuwe, kleurrijke bloemen met een pittige, hete smaak. De klassieker voor salades of broodbeleg.



Jasmijn – de echte jasmijn (Jasminum officinale) bloeit van mei tot september. De stervormige helderwitte bloemen verspreiden een intense, zoete geur. Vers of gedroogd, de zoete bloemen worden vaak gebruikt om thee te zetten of in desserts.



Korenbloem – bloeit van juni tot oktober. De felblauwe bloemen van de korenbloem (Centaurea cyanus) zijn prachtig om naar te kijken en daarom perfect als eetbare decoratie. Qua smaak zijn de bloemen minder spannend: licht kruidig ​​met een licht bittere toets.



Lavendel – bloeit van mei tot augustus/september. De typisch lavendelkleurige bloemen hebben een vaste plek als smaakmaker in de Franse, Italiaanse en Spaanse keuken. Het intense aroma past net zo goed bij hartige vleesgerechten als bij zoete desserts. Bijzonder geschikt is echte lavendel (Lavandula angustifolia); andere soorten smaken niet echt zo lekker.



Paardebloem – de hoofdbloei is begin mei, maar gaat door tot in de herfst. De bladeren worden gebruikt als ingrediënt in salades en soepen. Maar ook de gele bloemen zijn met hun zoete smaak ideaal voor consumptie. Naast dat het een mooie decoratie is voor taarten, kan er ook gelei en jam van worden gemaakt.



Goudsbloem – bloeit van juni tot oktober. De crèmegele tot karmozijnrode bloemen zijn een echte blikvanger in salades en talloze andere gerechten. Qua smaak zijn ze nogal onopvallend.



Roos – de piekbloei begint in juni en gaat door tot midden in de zomer. De bloemblaadjes verspreiden een intense geur, zien er goed uit en hebben een intense, zoete smaak.

Let op: Pioenrozen, stokrozen en kerstrozen delen de naam met de roos, maar behoren niet tot het geslacht Rosa en zijn meestal giftig!



Salie – bloeit van mei tot begin juli, met daaropvolgende bloei in de nazomer. De blauwviolette bloemen smaken lichtzoet en vormen mooie desserts, maar kunnen ook in hartige gerechten worden gebruikt zonder het intense aroma van de bladeren.



Bieslook – bloeit van mei tot augustus. De prachtige violette bloemen lijken qua smaak op jonge bieslook, maar zijn veel milder en subtieler. De bloemen passen goed bij vlees of salade, maar passen ook prima bij een broodje of pittige desserts.



Zonnebloem – bloeit van juni tot september/oktober. De felgele bloemblaadjes zijn meer geschikt voor visuele verbetering, maar blijven qua smaak onopvallend.



Courgette – bloeit vanaf juni en vanaf dat moment verschijnen er steeds weer nieuwe grote heldergele bloemen. Deze zijn uiterst decoratief. Qua smaak scoort courgette punten met een licht nootachtige smaak. Ze zijn een aanvulling op vlees- en visgerechten, maar kunnen door hun formaat ook gemakkelijk gevuld worden met bijvoorbeeld ricotta, parmezaanse kaas, geiten- of schapenkaas, maar ook met vlees, vis of gierst.