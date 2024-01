Ehrlichiose bij honden: tekenen en symptomen die je moeten kennen

Laatst geüpdatet op januari 8, 2024 by Redactie

Heeft je hond hoge koorts die gepaard gaat met gewichtsverlies? Je harige vriend kan ehrlichiose hebben. Voor een juiste diagnose en behandeling is een bezoek aan een gerenommeerde dierenarts een must. Lees verder om meer te weten te komen over deze ziekte.

Wat is Ehrlichiose?

Ehrlichiose, die voor het eerst aandacht kreeg in de jaren ’70, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het bijten van een teek die een van de bacteriën draagt ​​die tot de Ehrlichia-groep behoren (vandaar de naam van de ziekte). Als je het aan een dierenarts vraagt, zijn de twee meest voorkomende vormen van ehrlichiose bij honden canine monocytische ehrlichiose en canine granulocytische ehrlichiose. De eerste wordt veroorzaakt door de bacterie Ehrlichia canis en komt vaker voor op plaatsen met warmere klimaten. Dit laatste wordt daarentegen veroorzaakt door de Ehrlichia ewingii-bacterie. Deze bacterie wordt vaak gedragen door eenzame sterteken.

Wat zijn de symptomen?

Houd er rekening mee dat deze ziekte moeilijker te behandelen is als deze laat wordt ontdekt en aangepakt. Daarom is het belangrijk om de symptomen ervan te kennen, zodat je kunt bepalen of het tijd is om een ​​dierenarts te bezoeken.

Hier zijn de symptomen, afhankelijk van het stadium van de ziekte.

Acuut. Deze eerste fase duurt ongeveer twee weken tot een maand. In deze fase heeft je hond koorts en neusbloedingen (of een andere bloedingsstoornis). Dit kan ook worden gekenmerkt door zweren in de slijmvliezen van de hond en ontstekingen in hun bloedvaten. De diagnose wordt meestal gedaan door middel van een bloedonderzoek.

Subklinisch. In de tweede fase van ehrlichiose zal je hond waarschijnlijk geen symptomen vertonen. Sommige hondenbezitters maken de fout om de symptomen vanaf de eerste fase te negeren en denken dat hun huisdier al hersteld is. Het kan zelfs tot vijf jaar duren voordat de symptomen terugkeren – tegen die tijd is de ziekte al chronisch. Net als in de vorige fase moeten bloedonderzoeken worden gedaan om de ziekte in dit stadium te diagnosticeren.

Chronisch. In dit stadium zal je hond meer ernstige symptomen vertonen, zoals bleek tandvlees, ademhalingsproblemen en gezwollen lymfeklieren. Ze kunnen ook kreupelheid, desoriëntatie, vaker plassen en andere gedragsveranderingen vertonen. Hoewel chronische ehrlichiose nog steeds kan worden behandeld, zijn er gevallen waarin dit kan leiden tot de dood van je hond.

Hoe kan het worden behandeld?

De sleutel tot het bestrijden van ehrlichiose is vroege detectie. Als je zelf een teek op je hond hebt gevonden en je hond vertoont een paar weken later symptomen, verspil dan geen tijd en ga naar de dierenarts. Meestal wordt antibiotica gegeven aan honden met deze ziekte. Secundaire behandeling (zoals behandeling voor uitdroging) wordt voorgeschreven als de hond bijwerkingen ervaart.

Om te voorkomen dat je hond deze ziekte krijgt, is regelmatige controle op teken essentieel.