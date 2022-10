Eindejaarsvakantie naar Estland: paddenstoelen en kerstmarkten

Laatst geüpdatet op oktober 27, 2022 by Redactie

De dagen worden korter en kouder. Maar in plaats van je terug te trekken in je eigen huis, kun je ook een tripje naar Estland boeken! In de laatste maanden van het jaar is hier van alles te beleven. Maak prachtige wandelingen door de kleurrijke bossen om paddenstoelen te plukken, bezoek één van de vele gezellige kerstmarkten en ervaar zelf waarom de hoofdstad Tallinn is uitgeroepen tot ‘Groene Hoofdstad van Europa’ in 2023.

Paddenstoelen plukken in de herfstbossen

Maar liefst de helft van Estland bestaat uit bossen. Het is dus niet zo gek dat verse producten uit het bos een belangrijke rol spelen in de traditionele Estse keuken. Met paddenstoelen, noten, kruiden en bessen worden de heerlijkste gerechten op tafel getoverd. De herfst is de perfecte periode om de prachtig gekleurde bossen in te gaan om paddenstoelen te plukken. Samen met een gids én gewapend met een mand maak je een mooie wandeling, terwijl je alles leert over deze bijzondere kabouterhuisjes. Ga op jacht naar cantharellen, melkzwammen en eekhoorntjesbrood. Sooma National Park, het op één na grootste nationale park van Estland, is een echte aanrader voor liefhebbers van paddenstoelen. Ook kun je een bezoek brengen aan Saaremaa. Dit grootste eiland van Estland wordt ook wel “Spaaremaa” genoemd, vanwege de vele kuuroorden die je er vindt. Na een dagje paddenstoelen plukken in de bossen kom je helemaal tot rust tijdens een spabehandeling. Uiteraard worden ook hierbij natuurlijke producten gebruikt, zoals de jeneverbes bij massages.

Knusse kerstmarkten

Als de eerste bladeren van de bomen vallen, begint het bij kerstliefhebbers al te kriebelen. Het is bijna zover! Zo ook in Estland, waar kerst de gezelligste tijd van het jaar is. Overal in het land zijn er kerstmarkten, waar de geur van glühwein, zwarte pudding en peperkoek in de lucht hangt. De straten en pleinen worden verlicht door duizenden kerstlampjes, er zijn allerlei optredens en in de kramen worden de mooiste handgemaakte cadeaus verkocht. De kerstmarkt van Tallinn op het Oude Stadhuisplein is in 2019 zelfs uitgeroepen tot Beste Kerstmarkt van Europa! Met een beetje geluk ligt er zelfs een laagje sneeuw, wat een bezoek aan Estland in de gezellige decembermaand helemaal magisch maakt.

Tallinn ‘Groene Hoofdstad van Europa’

In het nieuwe jaar draagt Tallinn, de prachtige hoofdstad van Estland, de eervolle titel ‘Groene Hoofdstad van Europa’. Dit initiatief, dat in 2010 van start is gegaan, moet het milieu en het denken daarover bevorderen. Voorgangers van Tallinn waren onder andere Stockholm, Kopenhagen en ons eigen Nijmegen. Tijdens dit jaar zijn biodiversiteit, het verminderen van de CO2-voetafdruk en duurzaam bestuur belangrijke thema’s. Eigenlijk is het niet zo verrassend dat Tallinn is uitgeroepen tot Groene Hoofdstad: de stad heeft meer dan 2.100 hectare aan beschermde gebieden – natuurreservaten, beschermde parken en een eiland. Tallinn heeft zelfs een eigen moerasgebied! Voor 2023 zijn er allerlei plannen om de middeleeuwse stad nóg groener te maken. Zo streeft Tallinn naar klimaatneutraal, gratis openbaar vervoer in 2035. Langs een kalkstenen klif komt het negen kilometer lange Klint Park, een plek waar de natuur haar eigen gang kan gaan én waar bewoners en toeristen uit kunnen rusten. En dwars door de stad komt de ‘bestuiverssnelweg’: een langgerekt park in een gebied waar ooit hoogspanningskabels liepen.