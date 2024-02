Emoji’s worden verschillend geïnterpreteerd, afhankelijk van geslacht, cultuur en leeftijd van de kijker

Laatst geüpdatet op februari 19, 2024 by Redactie

Geslacht, cultuur en leeftijd lijken allemaal een rol te spelen in de manier waarop emoji’s worden geïnterpreteerd, blijkt uit een onderzoek door Yihua Chen, Xingchen Yang en collega’s van de Universiteit van Nottingham, VK. Gestileerde afbeeldingen van gezichten die verschillende emoties uitdrukken, emoji’s kunnen zowel emotionele nuance als potentiële dubbelzinnigheid aan elektronische berichten toevoegen.

Om te begrijpen hoe geslacht, leeftijd en cultuur de interpretatie van emoji’s kunnen beïnvloeden, hebben Chen, Yang en collega’s een groep van 253 Chinese en 270 Britse volwassenen (51 procent vrouwen en 49 procent mannen, variërend in leeftijd van 18 tot 84 jaar oud) gerekruteerd om te beoordelen 24 verschillende emoji’s die de auteurs hebben geselecteerd om zes fundamentele emotionele toestanden weer te geven: blij, walgend, angstig, verdrietig, verrast en boos.



(Elk van de zes onderzochte emoji’s werd vier keer vertegenwoordigd, met behulp van emoji’s van de Apple-, Windows-, Android- en WeChat-platforms, die allemaal enigszins van elkaar verschillen.)



De onderzoekers beoordeelden hoe vaak de interpretaties van de deelnemers aan de betekenissen van de emoji’s overeenkwamen met de emotielabels die door de auteurs van het onderzoek waren toegewezen. Ze ontdekten dat hoe ouder de deelnemer was, hoe minder hun interpretaties overeenkwamen met de labels voor verbaasde, angstige, verdrietige en boze emoji’s.



De interpretaties van vrouwen van vrolijke, angstige, verdrietige en boze emoji’s kwamen vaker overeen met de labels dan die van mannen. Het was waarschijnlijker dat de interpretaties van Britse deelnemers dan die van Chinese deelnemers overeenkwamen met de toegewezen labels voor iedereen behalve de weerzinwekkende emoji.



Omdat er slechts zes basis-emoji-typen zijn gebruikt, komen deze mogelijk niet exact overeen met emoji’s zoals gebruikt in het echte leven met toegang tot alle potentiële emoji-typen.



(De emoji die in dit onderzoek is gekozen om ‘walging’ weer te geven, wordt bijvoorbeeld op Unicode.org geclassificeerd als ‘verward gezicht’, wat mogelijk verklaart waarom het voor alle deelnemers moeilijk was om dit gezicht te classificeren.)

De resultaten onderstrepen het belang van context bij het gebruik van emoji’s – bijvoorbeeld de mogelijkheid dat de ‘glimlach’-emoji die in dit onderzoek als ‘blij’ is gecategoriseerd, niet altijd wordt gebruikt om geluk aan te duiden, vooral niet bij Chinese deelnemers. Bovendien werden sommige demografische verschillen gedeeltelijk gemedieerd door de bekendheid van de deelnemers met een bepaalde emoji; toekomstige studies zouden individuele verschillen moeten onderzoeken in de interpretatie van een bredere selectie van veelgebruikte emoji, zowel binnen als buiten de context. De auteurs merken op dat de ambiguïteit van emoji’s een onderwerp is dat verder onderzoek waard is, vooral als het gaat om communicatie over geslacht, leeftijd of cultuur heen.