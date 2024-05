Emotionele aankondiging brengt heel Meerdijk samen in zomercliffhanger GTST

Laatst geüpdatet op mei 22, 2024 by Redactie

De spanning stijgt en intriges verdiepen… De zomercliffhanger van GTST komt er alweer aan. Maak je klaar voor een emotionele avond in soapdorp Meerdijk, waar een onverwachte aankondiging het hele dorp tot tranen roert en verenigt. De cliffhanger zet meteen de toon voor het 35e seizoen dat na de zomer aftrapt. De traditionele laatste aflevering van het seizoen is op donderdag 30 mei om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Videoland-abonnees kunnen al een week eerder genieten van de seizoensclimax.



‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ eindigt het 34e seizoen met een intrigerende zomercliffhanger die de kijkers op het puntje van hun stoel zal houden. De laatste aflevering van het seizoen markeert traditiegetrouw het einde van een turbulente reeks gebeurtenissen voor de inwoners van Meerdijk. Zo schrikt Marwan als Tamara hem onverwachts aan Ewald voorstelt en zich van een onverwachte kant laat zien, krijgt Henk te horen dat Laura bijna is verdronken en ontvangt Shanti de uitslag van de vaderschapstest. Stefano presenteert met groot succes zijn evenement. Nola maakt hierbij ook grote indruk als ze een bekentenis doet voordat ze aan haar balletuitvoering begint – een onthulling die haar leven en dat van haar familie en vriendje ingrijpend zal veranderen. Ondertussen heeft niemand door dat Janines dubbelspel van de laatste tijd tot een ongekend hoogtepunt komt…



Peter van der Vorst, Directeur Content RTL: “Na wederom een zeer succesvol seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden’, stuurt Meerdijk ons de zomer in met een verrassende, emotionele en spannende zomercliffhanger. We zijn er trots op dat ‘GTST’ nog altijd een vaste waarde is in de dagelijkse top tien van best bekeken programma’s. Sterker nog: dit seizoen was met qua marktaandeel met 22,3% het hoogst scorende in zes jaar tijd. Ook bij Videoland blijft de serie ongekend populair. In totaal kijken er dagelijks, verdeeld over onze verschillende platformen, ruim 1,1 miljoen mensen naar de serie. Na de zomer staat seizoen 35 op de planning, een jubileum dat we uiteraard niet stilletjes voorbij zullen laten gaan.”

‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ wordt geproduceerd door EndemolShine Scripted en is van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland. De seizoensfinale is op donderdag 30 mei om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Seizoen 35 start op donderdag 22 augustus bij Videoland en op maandag 26 augustus om 20.00 uur bij RTL 4.



Fotocredit: RTL