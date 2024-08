Enthousiasme voor Burendag groeit ook dit jaar

Laatst geüpdatet op augustus 6, 2024 by Redactie

Op zaterdag 28 september 2024 viert Nederland de 19e editie van Burendag, een jaarlijks initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Het aantal aangemelde activiteiten overtreft nu al het aantal aanmeldingen dat in 2023 werd gehaald, namelijk 8.200 aanmeldingen. Vooral in de provincies Drenthe, Friesland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel is het animo bovengemiddeld groot. Dit jaar luidt de campagneboodschap: ‘Een klein gebaar brengt buren bij elkaar’, waarmee de nadruk wordt gelegd op de kracht van kleine, vriendelijke daden om de connectie onder buren te versterken.

Burendag steeds populairder

De afgelopen weken zagen Douwe Egberts en het Oranje Fonds een onverwacht grote toename in de aanmeldingen van Burendag. Buurtbewoners en lokale organisaties kunnen hun activiteiten aanmelden op www.burendag.nl. En hoewel Burendag overal populair is, is het animo bovengemiddeld groot in Drenthe, Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Na Burendag: zes op de tien buren meer onderling contact

Recent onderzoek van Douwe Egberts en het Oranje Fonds toont aan dat buurten socialer, veiliger en gezelliger worden wanneer buren elkaar ontmoeten en helpen. 43% van de deelnemers vraagt hun buren sneller om hulp na deelname aan een Burendag. Bovendien heeft ruim zes op de tien buurtbewoners na deelname meer onderling contact. De activiteiten tijdens Burendag, zoals samen koffiedrinken, buurtfeesten, spelletjesmiddagen en gezamenlijke klusprojecten, dragen bij aan een verhoogd gemeenschapsgevoel.

Aannemen van pakketjes, de plantjes water geven of het lenen van gereedschap

Uit het onderzoek blijkt dat kleine gebaren, zoals het maken van een praatje (83,6%), het begroeten van buren (83,5%) en het aannemen van pakketjes (84,1%), de meest voorkomende manieren zijn waarop buren contact met elkaar maken. Ook waarderen veel respondenten het om samen koffie te drinken en te helpen bij een klusje. Buren doen dit vooral om vriendelijk te zijn, een goede relatie met de buren te hebben en als blijk van dank voor eerder ontvangen hulp, zoals het meenemen van boodschappen, het uitlaten van de hond, de plantjes water geven tijdens de vakantie en het uitlenen van gereedschap. 89,7% van de respondenten houdt hier een positief tot zeer positief gevoel aan over.

Tijdgebrek grootste reden geen contact met buren

Een kwart van de mensen geeft aan dat tijdsgebrek een belangrijke reden is waarom het soms moeilijk is om contact te leggen of te onderhouden met de buren. Kathelijne Malcontent, Marketing Manager van Douwe Egberts, zegt daarover: “Burendag is daarom extra belangrijk, want daarmee geven we mensen net dat steuntje in de rug om simpelweg aan te sluiten bij een Burendag of zelfs het initiatief te nemen een Burendag te organiseren.”

Burendag heeft half jaar na afloop nog steeds effect

Nederlanders zijn daarnaast ook wel in voor een feestje of gezellig samenzijn, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Zo worden de buurtborrel, -barbecue en -feest het vaakst genoemd als voorgestelde activiteiten tijdens Burendag om de band met de buurt te versterken. 1 op de 4 respondenten geeft aan dat de regelmatige buurtbijeenkomsten en -activiteiten duidelijk bijdragen aan goed contact met de buren. “Met Burendag willen we mensen graag stimuleren om contact te hebben met elkaar. We weten namelijk dat dit contact leidt tot meer betrokkenheid en burenhulp. Uit onderzoek weten we dat mensen een halfjaar later nog positieve effecten ondervinden van Burendag. Het is fijn om mensen dichtbij te hebben op wie je op terug kunt vallen”, zegt Sandra Jetten van het Oranje Fonds.