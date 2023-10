Er is een vage grens tussen echte en fictieve mensen voor eenzame mensen

Laatst geüpdatet op oktober 4, 2023 by Redactie

Bij eenzame mensen vervaagt de grens tussen echte vrienden en favoriete fictieve personages in het deel van de hersenen dat actief is bij het denken aan anderen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Onderzoekers scanden de hersenen van mensen die fan waren van ‘Game of Thrones’ terwijl ze dachten aan verschillende personages in de show en aan hun echte vrienden. Alle deelnemers hadden een test gedaan die de eenzaamheid meet.



Het verschil tussen degenen die het hoogst scoorden op eenzaamheid en degenen die het laagst scoorden, was groot, zegt Dylan Wagner, co-auteur van de studie en universitair hoofddocent psychologie aan de Ohio State University.



“Er waren duidelijke grenzen tussen waar echte en fictieve karakters vertegenwoordigd waren in de hersenen van de minst eenzame deelnemer aan ons onderzoek,” zei Wagner.



“Maar de grenzen tussen echte en sommige fictieve mensen bestonden bijna niet voor de eenzaamste deelnemer.”



De resultaten suggereren dat eenzamere mensen op dezelfde manier aan hun favoriete fictieve personages denken als echte vrienden, zei Wagner. Wagner voerde het onderzoek uit samen met Timothy Broom, gepromoveerd aan de Ohio State en nu postdoctoraal onderzoeker aan Columbia University.

Gegevens voor het onderzoek werden in 2017 verzameld tijdens het zevende seizoen van de HBO-serie ‘Game of Thrones’. Het onderzoek omvatte het scannen van de hersenen van 19 zelfbenoemde fans van de serie terwijl ze aan zichzelf, negen van hun vrienden en negen personages uit de serie dachten. (De personages waren Bronn, Catelyn Stark, Cersei Lannister, Davos Seaworth, Jaime Lannister, Jon Snow, Petyr Baelish, Sandor Clegane en Ygritte.)



Deelnemers meldden met welk personage uit Game of Thrones ze zich het meest verwant voelden en het meest leuk vonden.



“Game of Thrones” was een fantasiedramaserie die acht seizoenen duurde en ging over politieke en militaire conflicten tussen heersende families op twee fictieve continenten. Het was ideaal voor dit onderzoek, zei Wagner, omdat de grote cast een verscheidenheid aan personages presenteerde waaraan mensen gehecht konden raken.



Voor het onderzoek werden de hersenen van de deelnemers gescand in een fMRI-machine terwijl ze zichzelf, vrienden en ‘Game of Thrones’-personages evalueerden. Een fMRI meet indirect de activiteit in verschillende delen van de hersenen door kleine veranderingen in de bloedstroom.

Lees ook: Hoe voel je je niet meer eenzaam?

De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in wat er gebeurde in een deel van de hersenen dat de mediale prefrontale cortex (MPFC) wordt genoemd en dat een verhoogde activiteit vertoont wanneer mensen aan zichzelf en aan andere mensen denken.



In de fMRI-machine kregen de deelnemers een reeks namen te zien – soms zichzelf, soms een van hun negen vrienden, en andere keren een van de negen personages uit ‘Game of Thrones’. Elke naam verscheen boven een eigenschap, zoals verdrietig, betrouwbaar of slim. Deelnemers antwoordden eenvoudigweg “ja” of “nee” op de vraag of de eigenschap de persoon nauwkeurig beschreef, terwijl de onderzoekers tegelijkertijd de activiteit in het MPFC-gedeelte van hun hersenen maten.



De onderzoekers vergeleken de resultaten vanaf het moment dat deelnemers aan hun vrienden dachten met het moment waarop ze aan de fictieve personages dachten.



“Toen we hersenpatronen in de MPFC analyseerden, waren echte mensen heel anders vertegenwoordigd dan fictieve mensen in de niet-eenzame deelnemers”, zei Wagner.



“Maar onder de eenzamere mensen begint de grens te vervagen. Je ziet de scherpe lijnen tussen de twee groepen niet.”



De bevindingen suggereren dat eenzame mensen zich tot fictieve personages kunnen wenden vanwege een gevoel van verbondenheid dat in hun echte leven ontbreekt, en dat de resultaten in de hersenen te zien zijn, zei Wagner.



“De neurale representatie van fictieve personages begint te lijken op die van echte vrienden,” zei hij.



Maar zelfs de minst eenzame deelnemers werden beïnvloed door de personages waar ze het meest om gaven in ‘Game of Thrones’, zo bleek uit de studie.



Uit de resultaten bleek dat de favoriete personages van de deelnemers in ‘Game of Thrones’ in hun hoofd meer op hun echte vrienden leken dan andere personages in de show. Dat gold voor alle mensen in het onderzoek, hoe eenzaam ze ook waren en wie hun favoriete personage ook was, zei Wagner.



“Je favoriete personages zijn realistischer voor je, ongeacht de eenzaamheid”, zei hij.