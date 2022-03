Erkenning: Waardering is goed en levert veel op

Goed gedaan! Erkenning is zo hartverwarmend – maar wanneer was de laatste keer dat je lof of een eerlijk compliment kreeg? Of er een hebt gemaakt? Of geaccepteerde erkenning? In het hectische leven van alledag is het vaak niet gemakkelijk om echte waardering te tonen aan anderen. Evenzo is het soms moeilijk om een ​​compliment te accepteren. We leggen uit hoeveel erkenning we nodig hebben, hoe belangrijk erkenning is en wat erkenning kan bereiken.

Zeg gewoon bedankt – niet gemakkelijk in het dagelijks leven

Wanneer is het juiste moment om onze waardering uit te spreken? Altijd! In het dagelijks leven is er vaak niet genoeg tijd om onze waardering te tonen. En vaak is het niet gemakkelijk om lof te geven. Gewoon “dank je wel” – soms lijkt dat te weinig.

Lees ook: Zo geef je oprechte complimenten

Wanneer zijn complimenten serieus bedoeld?

Complimenten ontvangen en complimenten geven – dat is niet eenvoudig. Lof is existentieel voor het gevoel van eigenwaarde en niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen die erkenning van de eigen persoon ontlenen aan lof. Maar wij mensen hebben erkenning nodig. We willen opgemerkt en gewaardeerd worden. Alleen maar veel woorden uitspreken is niet genoeg. Complimenten werken alleen bemoedigend als ze ook echt serieus bedoeld zijn. Als je iemand prijst omdat hij of zij iets doet dat van nature voor hem/haar is, kunnen volwassenen dat ironisch opvatten.

Waardering uiten betekent de juiste toon en woordkeuze gebruiken. Nou, je hebt mijn kind eindelijk laten zien hoe je de pen moet vasthouden. Is dat eerlijke lof en getuigt het van waardering? Dat hangt van de situatie af. Het kan een echte waardering zijn van een moeder voor de juf, zij waardeert immers het getoonde geduld. Maar de verklaring kan ook verkeerd worden begrepen. Misschien heeft de moeder gewoon een erg drukke dag gehad of is de toon niet duidelijk. Betekent het woord “eindelijk” dat ze het kind veel eerder had moeten laten zien? Dit is slechts één voorbeeld dat laat zien hoe woorden die in lof worden bedoeld, verkeerd kunnen worden opgevat. De erkenning wordt vaak afgedaan als niet serieus bedoeld. Zeker in tijden waarin het stressniveau voor iedereen hoog is – ontstaan ​​er snel misverstanden. Als we gestrest zijn, zijn we bijzonder kritisch en hebben we meer kans om moeilijkheden te zien. We voelen ons dan heel snel bekritiseerd of accepteren nauwelijks erkenning.

Toon en accepteer waardering

Hoe slaag je erin om op gepaste wijze waardering te tonen? Toon interesse in de ander, in zijn werk en in zijn inzet. En geef feedback. Thuis zeggen kinderen weinig over wat ze meemaken op de kleuterschool. Maar soms melden ze iets dat de harten van ouders erg verwarmt. Ik was zo verdrietig vandaag. Toen kwam juf Anne en maakte me aan het lachen. Ze is de beste trooster ter wereld! Juf Anne zou zeker blij zijn als de moeder of vader de woorden van het kind met haar deelde.

Lees ook: 5 tips hoe je het beste kunt bedanken

Wat kan erkenning doen?

Eigenliefde en erkenning – niet altijd gemakkelijk. Erkenning tonen en ontvangen lijkt een lastige opgave. Zelfverheerlijking is nog moeilijker. We vinden het bijzonder moeilijk om onszelf te erkennen. Zelfverheerlijking stinkt helemaal niet! We moeten een gezond gevoel van eigenwaarde leren en onszelf accepteren, zelfs als we gestrest zijn en een dunne huid hebben. We zien vaak geen herkenning als we erg gestrest zijn. Waardering is iets dat ons verrijkt. Erkenning zorgt ervoor dat interpersoonlijke relaties worden versterkt en maakt energie vrij. Door waardering te voelen komen creativiteit, motivatie en relationele vaardigheden in onze hersenen vrij. Daarom is erkenning zo belangrijk. Daarom heeft iedereen erkenning nodig – klein of groot.

Als we allemaal open en waarderend zijn naar onszelf en naar anderen toe, dan stimuleert en versterkt dat. Waardering uiten betekent de ander steunen en daardoor vaak motiverend werken. Neem de tijd en zeg dankjewel – dat zouden we veel vaker moeten doen. Dit geldt ook voor onszelf. Start jij vandaag?