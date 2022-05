Ervaar fjaka en kom helemaal tot rust in Kroatië

Het verlangen om weer op reis te gaan is groter dan ooit. Met garantie op zon, een kristalheldere zee, heerlijk eten, gastvrije inwoners én geen coronahindernissen meer, is Kroatië de perfecte bestemming voor een fantastische vakantie. Geef je over aan het typisch Kroatische fenomeen fjaka en kom helemaal tot rust.

Eindelijk weer vakantie, eindelijk weer zomer, eindelijk weer genieten van onbezorgde dagen aan zee! Het is hoog tijd om de hectiek en de stress van het dagelijks leven in te ruilen voor een paar dagen of weken van weldadige rust. Aan de schitterende Adriatische kust, van Istrië tot Dalmatië, gaat dat bijna vanzelf. In Kroatië is er zelfs een woord voor: fjaka. Fjaka is een gemoedstoestand van lichaam en geest waarin je streeft naar helemaal niets. Het is ware ontspanning. Als de zon, de zee en de hitte op het midden van de dag samenkomen, ontstaan de ideale voorwaarden voor een fjaka.

Een korte reis naar de zonnige kant van Europa

De noordelijke delen van het land liggen op zo’n 1.300 kilometer afstand van Nederland en zijn dus goed met de auto te bereiken. Anders sta je na een paar uurtjes vliegen al in de Kroatische zon en kan je ontspannen vakantie beginnen. De azuurblauwe zee, uitgestrekte stranden of verlaten baaitjes lonken. Bezoek de vissersdorpen en middeleeuwse steden langs de kust of maak een mooie boottocht naar één van de vele eilanden die het land rijk is.

Lees ook: 5 redenen voor een bezoek aan de paradijselijke eilanden van Kroatië

Vis en meer

Goed eten hoort bij elke goede vakantie. Laat dat in Kroatië nou geen enkel probleem zijn! Eén vakantie is niet lang genoeg om te genieten van alle regionale gerechten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Met de zee voor de deur speelt vis uiteraard een hoofdrol in de Kroatische keuken. Het maakt – bijna net als fjaka – deel uit van het Kroatische DNA.

Huidige coronamaatregelen

Kroatië heeft alle maatregelen grotendeels opgeheven. Het dragen van maskers is niet langer verplicht. Bij de grensovergangen hoeven reizigers uit EU-landen en het Schengengebied niet langer covid-certificaten (vaccinatiebewijzen of -tests) te tonen, en het is ook niet meer nodig om je vooraf te registreren via “Enter Croatia”. Er zijn geen beperkingen meer voor sociale bijeenkomsten en openbare evenementen, en de beperkingen op de uitgaansuren in nachtclubs en bars zijn ook opgeheven.