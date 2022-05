Espresso Martini – misschien wel ’s werelds beste dessertcocktail

Heb je ooit een cocktail geproefd die je in een pure smaakexplosie naar de zevende hemel bracht? Houd je ook van de smaak van koffie, laat je dan niet gek maken over de smaak van een Espresso Martini. Deze unieke cocktail combineert koffie op de fijnste manier met Martini, die elkaar op hun eigen manier perfect aanvullen. Espresso Martini beleefde waarschijnlijk zijn hoogtijdagen eind jaren 90. Maar het werd eigenlijk al begin jaren 80 ontwikkeld door barman Dick Bradsell, toen een vrouw – naar verluidt een jong, toekomstig model – naar de bar kwam en een verkwikkend drankje met de smaak van koffie eiste. Dick Bradsell dacht creatief mee en mixte een cocktail bestaande uit wodka, suiker, koffielikeur en een shot espresso. Zo was de eerste Espresso Martini een feit.

De eerste jaren was Espresso Martini gewoon een drankje dat gedronken werd in de hippe bars van Londen. Maar later kreeg ook de bredere bevolking – ook internationaal – het oog op deze fantastische cocktail, die zich onderscheidt van vele andere klassieke cocktails.

Recept voor Espresso Martini

Er zijn duizenden verschillende recepten voor Espresso Martini. Dit recept voor Espresso Martini komt waarschijnlijk het dichtst in de buurt van umami-smaken waar alle koffieliefhebbers dol op zullen zijn.

Voor één Espresso Martini moet je gebruiken: 5 cl Irish cream liqueur, 5 cl koffielikeur, 5 cl espresso en 3 koffiebonen. Het is van cruciaal belang dat de koffie heet is, zodat er schuim op de drank kan ontstaan. Vul eerst je shaker met ijs en voeg vervolgens alle ingrediënten toe die in de shaker worden genoemd. Zodra dit is gebeurd, schudt je de inhoud totdat de inhoud is afgekoeld. Dan kun je een gekoeld Martini-glas vinden en de inhoud ervan zeggen – eindig met koffiebonen.