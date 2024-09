Laatst geüpdatet op september 23, 2024 by Redactie

De essie fall 2024 collectie punk at heart brengt 6 edgy tinten die een onverwachte rebelse look creëren. De collectie bestaat uit de kleuren never too bold, loud & proud, studs & spikes, punk at heart, patch it up en leather weather.

1. never too bold

Breek met de regels, want je kunt nooit te brutaal zijn. Omarm je wilde kant met deze prachtige zilverkleurige metallic tonen. Deze tint straalt zelfvertrouwen uit en voegt een vleugje edgyness toe aan je look. Maak je klaar om een gedurfd statement te maken en laat de wereld zien dat je nooit te brutaal bent om je unieke stijl te uiten.

2. loud & proud

Scream it out loud & proud! Laat je ware kleuren stralen en maak een gedurfd statement met deze opvallende kleur. Wees helder, wees groot en wees anders met deze crèmekleurige roze nagellak. Omarm je individualiteit en geef je nagels een vleugje gekkigheid met deze unieke herfstkleur. Doorbreek de normen en rock ’n roll met zelfvertrouwen en stijl!

3. studs & spikes

Maak je klaar om je innerlijke rockster te ontdekken en maak een statement dat de aandacht trekt. Deze glanzende nagellak heeft een zwartgekleurde kastanjebruine metallic met zilver, zwart en kastanjebruine parelmoer met lichte rode ondertonen. Laat je nagels een symbool worden van je unieke geest en rock deze gewaagde kleur.

4. punk at heart

De ster van de najaarscollectie van essie: punk at heart. Laat iedereen je donkere kant zien en ga voor de show met deze opvallende kleur. Deze kleur is romig maar intens schemer-, leisteen- en blauw met een subtiele groene ondertoon. Laat deze kleur elke look opvrolijken door de combinatie van het vreemde en het verfijnde. Of je nu gaat voor een gewaagde of verfijnde look, deze donkere tint voegt zeker een vleugje extra toe en brengt je stijl naar een nieuw niveau.

5. patch it up

Maak kennis met patch it up, een romige olijfgroene nagellak. deze unieke tint geeft je nagels een vleugje aardse verfijning, terwijl hij toch een tikkeltje stoer blijft. Of je nu op zoek bent naar een natuurlijke vibe of juist een knaller van kleur aan je look wilt toevoegen, met deze tint zit je goed.

6. leather weather

Deze betoverende tint weerspiegelt de herfst en roept een gevoel van warmte en elegantie op. een rijke, auberginepaarse tint met dieppaarse ondertonen. Of je nu lekker knus bij de open haard zit of de frisse herfstlucht in stapt, leather weather is de perfecte partner voor je nagels. Geniet van de mooie seizoenen en laat je nagels stralen met deze prachtige tint die de herfst in zich bergt.



De essie fall 2024 collectie is onder andere verkrijgbaar voor €13,49 bij Bol.com.