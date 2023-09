essie Fall / Winter 2023 kleurentrends

Laatst geüpdatet op september 11, 2023 by Redactie

Ontdek de nieuwste essie kleuren om voor te vallen dit jaar, voor fall/winter 2023, of je nu uit de rij wilt stappen en tot middernacht wilt dansen of gewoon wilt relaxen, je hebt de vrijheid om je humeur uit te drukken door middel van stijl en kleur. Experimenteer en beleef jouw kleur met een aantal essie kleurentrends om je te laten inspireren.

Kleurentrends essie

1. Winterblues

2023 staat in het teken van blauwe nuances. De blauwe tinten waren overal op de catwalk. Van ijzig blauw tot donker nachtblauw, de sky is the limit als het gaat om het kiezen van de perfecte blauwtint.



temperature check (wintercollectie): omarm de kou en duik in deze ijzige babyblauwe glans

put it on ice (wintercollectie): wees een echte ijskoningin en verwen jezelf met deze rijke kobaltblauwe kleur

step out of line (herfstcollectie): tijd om uit te gaan en naar de club te gaan om tot na middernacht te dansen met deze diepblauwe nagellak

2. Barbie-tinten

Roze en paars zijn er om te blijven voor herfst/winter 2023. Terwijl de film in de bioscoop draait, moet je deze Barbie-tinten proberen. Naast prachtige roze en paarse kleuren blijven pasteltinten populair en geven donkere tinten extra pit aan je herfst/winterlook.



cool and collected (wintercollectie): deze coole sneeuwwitte kleur maakt van jou een ijsprinses

dance ’til dawn (herfstcollectie): deze zorgeloze roze tint ziet er van top tot teen goed uit

easy freezy (wintercollectie): een zachte gedempte koele lichtroze tint

just chill (wintercollectie): romig mauve paars

underground ball (herfstcollectie): deze opvallende paarse binnen handbereik verandert manicure in magie

3. Aardse tinten

Langdurige, donkere en humeurige aardetinten passen bij al je avonturen. essie nodigt uit om zorgeloos te zijn, vrij van beperkingen, vrij van voorzichtigheid. Loop de nacht en de diepe kleuren in.



meet me at midnight (herfstcollectie): een donkerdere aardse tint die past bij de kleuren van het seizoen

lights down, music up (herfstcollectie): een romige mix van warm bruin die past bij je warme chocoladedrank

full blast (herfstcollectie): een donkerrood dat de herfst nog krachtiger maakt

Trendcollecties

Het geliefde, het iconische. Genuanceerd tot in de perfectie, er is geen mogelijkheid dat je je perfecte herfst-/winterkleurgenoot niet zult vinden.



Collectie herfst 2023 in beperkte oplage

Van links naar rechts: step out of line, meet me at midnight, underground ball, lights down music up, full blast, dance til dawn.



De najaarscollectie 2023 is verkrijgbaar bij Kruidvat voor € 12,99 per stuk



Limited edition wintercollectie 2023





Van links naar rechts: temperature check, cool and collected, just chill, take the dip, put it on ice, easy freezy.



De wintercollectie 2023 is vanaf half november verkrijgbaar bij Kruidvat voor € 12,99 per stuk