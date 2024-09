Laatst geüpdatet op september 16, 2024 by Redactie

De experts in nachtelijke huidverzorging introduceren een transformerende, leave-on nachtbehandeling. De nieuwe Estée Lauder Advanced Night Repair Overnight Treatment omhult de huid met zijn zijdezachte, tweede huidtextuur, voor een drievoudige herstelbehandeling om de zichtbare energie, vochtigheid en barrière van de huid te herstellen. Advanced Night Repair Overnight Treatment is voorzien van ATPowerTM-technologie om de zichtbare energie van de huid te stimuleren, Multi-Molecular Weight Hyaluronic Acid + Polyglutamic Acid (PGA) voor intens vochtherstel, een 13% Lipid Infusion voor krachtig barrièreherstel en gepatenteerde Tripeptide-32 om het natuurlijke vernieuwingsritme van de huid te optimaliseren.



De baanbrekende formule activeert zichtbaar drievoudig herstel elke nacht, wat resulteert in: 58% vochtherstel1, +40% barrièresterkte2 en +28% zichtbare energie3. De huid ziet eruit alsof deze twee nachten in één heeft geslapen4 — word elke ochtend wakker met een frisse, energieke uitstraling.



​1) Klinische test bij 26 vrouwen, na 1 productapplicatie.

​2) Klinische test bij 32 vrouwen, 2 uur na 1 productapplicatie.

​3) Klinische test bij 33 vrouwen, na 1 productapplicatie ’s nachts, gemeten na 12 uur. 72% van de vrouwen was het eens in consumententests onder 127 vrouwen, die zichzelf identificeren als slechte slapers na het gebruik van het product gedurende 4 weken, ’s nachts was het eens.

4) “Mijn huid ziet eruit alsof ik 2 nachten in 1 heb geslapen.”

Beschikbaarheid: NEW ADVANCED NIGHT REPAIR OVERNIGHT TREATMENT is vanaf september 2024 verkrijgbaar bij alle Estée Lauder verkooppunten. Adviesprijs €126,-.

​