Laatst geüpdatet op januari 2, 2024 by Redactie

Estée Lauder introduceert de nieuwe Brow Perfect 3D All-in-1 Styler. Of je sfeer nu natuurlijk en moeiteloos is, of gedurfd en gedefinieerd, het creëren van de gewenste wenkbrauwlook is snel en eenvoudig. In drie eenvoudige stappen definieer, vul en fixeer je de wenkbrauwen om de gewenste look te creëren. Brow Perfect 3D All-in-1 Styler is snel, intuïtief en gemakkelijk aan te brengen en zorgt ervoor dat de wenkbrauwen er voller en minder dun, gevormd en gedefinieerd en gezond uitzien. Verkrijgbaar in 10 tinten voor een volledig spectrum van blondines en brunettes, plus grijs en kastanjebruin. Dit 3-in-1-product komt tegemoet aan een verscheidenheid aan wenkbrauwbehoeften, waaronder ongelijke wenkbrauwen, weerbarstige wenkbrauwen en dunne wenkbrauwen.

Lees ook: 5 tips voor perfecte wenkbrauwen

3-IN-1 EENVOUD

• Microprecies potlood zorgt voor exacte toepassing en definitie. Deze waterdichte, bouwbare formule is ontwikkeld om natuurlijke, haarachtige bewegingen te maken zonder harde lijnen en is gemakkelijk aan te brengen.

• De diffuserbare poederformule is een lichtgewicht, rommelvrije, opbouwbare formule. De flexibele precisiepoedertip creëert een zachte, diffuse wenkbrauwlook en vult de wenkbrauwen vol.

• Heldere wenkbrauwverstevigende gel, doordrenkt met 100% natuurlijk afgeleid conditionerend kastanjezaadextract, deze gel stylet en fixeert de wenkbrauwen om de look compleet te maken.

DRAGEN

Wanneer alle drie de componenten samen worden gebruikt, zien de wenkbrauwen er voller en minder dun uit, gedefinieerd door 24-uurs slijtage.

• Waterbestendig

• Overdrachtsbestendig

• 24-uurs slijtage

• 24 uur per dag vlekvrij

• 24 uur lichtbestendig

• 24-uurs volheid

• 24 uur per dag kleurecht

• 24 uur per dag schilferend

Lees ook: 90’s brows: de do’s and don’ts om deze trend te rocken

Adviesprijs is € 31,-

Beschikbaarheid: NIEUW Estée Lauder Brow Perfect 3D All-in-1 Styler zal verkrijgbaar zijn bij alle verkooppunten en bij debijenkorf.nl vanaf januari 2024.