Estée Lauder Companies opent The House of Beauty pop-up

Binnenkort maakt het roze lintje dat de strijd tegen borstkanker symboliseert haar terugkeer naar onze hoofdstad. Van 11 tot en met 14 oktober opent Estée Lauder Companies The House of Beauty pop-up haar deuren aan de Haarlemmerdijk 137, met als doel om meer bewustwording rondom borstkanker te creëren. Estée Lauder Companies besteedt ieder jaar aandacht aan borstkanker om zo onderzoeksfondsen te kunnen steunen. Een mooi doel, met een creatieve invulling. Zo word je tijdens The House of Beauty pop-up ondergedompeld in beautyrituelen, worden verschillende Pink Ribbon Limited Edition beautyproducten aangeboden, kun je volledig in balans komen met een yogales én tegelijkertijd jouw bijdrage leveren om belangrijk onderzoek rondom borstkanker te steunen.

Pop-up met een boodschap

De sterke boodschap van deze pop-up is een reden op zich om een bezoekje te brengen, maar doordat buurtgenoten hebben besloten om hun bijdrage hieraan te willen leveren, wordt het een bijzonder event gedragen door de hele buurt. De overkoepelende boodschap is duidelijk: dit evenement belichaamt veel meer dan een eenvoudige pop-up. Het is een kans om bewustzijn te creëren, voorlichting te geven en samen meer aandacht te schenken aan een ziekte die wereldwijd meer mensen raakt dan ons lief is. ​

Activiteiten met een doel

Om zowel saamhorigheid, ontspanning als stressvermindering te creëren tijdens de pop-up staan er verschillende activiteiten gepland die dit bewerkstelligen. Zo worden er inspirerende professoren van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis uitgenodigd om middels talks kennis te delen over de detectie en preventie van borstkanker, kun je genieten van ontspannende yogalessen door Maroesja de Ruijter (waarvan de opbrengst volledig gedoneerd wordt aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation) en kun je je laten inspireren door make-up how to’s, skincare routines, hoofdhuidanalyses en spa-behandelingen door professionals van Estée Lauder Companies. Activiteiten waardoor je zowel geïnspireerd als ontspannen de deur uitloopt.



Deze jaarlijkse campagne van Estée Lauder Companies Benelux komt voort uit het initiatief van Evelyn H. Lauder, tevens de mede-bedenker van het inmiddels wereldbekende roze lintje dat symbool staat voor de campagne. Haar inzet om mensen die geraakt zijn door borstkanker te steunen heeft een wereldwijde beweging in gang gezet. Inmiddels heeft Estée Lauder Companies door samenwerkingen met meer dan 60 organisaties over de hele wereld een grote bijdrage geleverd aan The Breast Cancer Campaign en meer dan $118 miljoen opgehaald. Dit is daarna besteed aan onderzoek, onderwijs en medische diensten, waarna een opmerkelijke daling van 43% zichtbaar was in de sterftecijfers van borstkanker onder vrouwen sinds eind jaren tachtig.

Geest van eenheid

Een collectieve inspanning die de belichaming is van de geest van eenheid. Het is een verlengstuk van de woorden van Josephine Esther Mentzer, oprichtster van Estée Lauder Companies: “Elke actie telt in de strijd tegen borstkanker. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een echte en positieve verandering teweegbrengen in het leven van miljoenen mensen.”



Isabelle De Cock, General Manager Estée Lauder Companies Benelux: “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie overtrof borstkanker in 2020 wereldwijd voor het eerst longkanker. Daarom is het voor Estée Lauder Companies ontzettend belangrijk om projecten rond preventie, opsporing en psychosociale zorg van patiënten en hun omgeving te blijven ondersteunen. Een van de lokale initiatieven die worden ondernomen om bewustwording te creëren rond borstkanker, is dit jaar de organisatie van The House of Beauty in Amsterdam”.

Locatie en openingstijden:

The House of Beauty

​Haarlemmerdijk 137 – 1013 KG Amsterdam

​Geopend van woensdag 11 oktober t/m zaterdag 14 oktober van 11 uur tot 18 uur.

Workshops en yogalessen

Om deel te nemen aan de beautyworkshops, tutorials en yogalessen is inschrijving verplicht via www.houseofbeauty.com.



#TimeToEndBreastCancer



*De opbrengst wordt gedeeltelijk gedoneerd aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en de Breast Cancer Research Foundation (BCRF); donatie vanaf 5 euro.