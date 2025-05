Examenreis in zicht? 5 last-minute tips om om jouw tiener goed voor te bereiden en zelf zorgeloos achter te blijven

Laatst geüpdatet op mei 20, 2025 by Redactie

Het centrale examen is in volle gang en de examenleerlingen kunnen niet wachten om de pen neer te leggen na die laatste zware toets. En dan is het moment daar: de allereerste examenreis met vrienden naar Cherso, Lloret de Mar of Albufeira. Een must do voor tieners, maar een bitterzoete ervaring voor ouders die een evenwicht zoeken tussen nervositeit en de wens om hun tiener onafhankelijk te zien worden. Uit nieuw onderzoek Life360, ’s werelds grootste locatie deel-app, blijkt dat 84% van de tieners vandaag de dag moderne technologie, zoals locatie delen, gebruikt met hun ouders. Ook wil 51% niet de hele tijd geappt of gebeld worden als ze met hun vrienden zijn. Daarom geeft Life360 wat last-minute tips om ouders en tieners te helpen voorbereiden voor de reis. Zodat je tiener kan genieten van tijd met vrienden en kan jij als ouder met een gerust hart ontspannen.

1. First things first: maak een inpaklijst

Voordat je puber begint met inpakken, is het tijd om samen de ultieme inpaklijst op te stellen. Zo weet je kind precies wat er mee moet en hoef jij niet op het laatste moment alles te checken. Geen paniek meer over een vergeten tandenborstel, zonnebrand of bikini’s: gebruik een handige app om tips te krijgen over het weer op de bestemming, of doe het op de ouderwetse manier met pen en papier.



Enza Verwer (49) heeft een zoon (15) in huis die vol in het eindexamen zit en alleen op reis gaat naar Lloret de Mar, met zijn vrienden: “We weten natuurlijk allang dat deze examenreis eraan zit te komen en zorgen hebben we als ouders toch wel, Maar in de aanloop naar deze examenreis hebben we meerdere gesprekken gevoerd over hoe we ervoor kunnen zorgen dat hij zo goed mogelijk voorbereid op reis gaat. En niet te vergeten: dat ik in alle rust thuis zit.’’

2. Het delen van locaties

Een van de dingen waar Enza met haar zoon over sprak is het delen van locaties. Zij doen het via Life360, maar er zijn nog vele andere apps om dit te doen. Uit recent onderzoek van Life360 blijkt dat 84% van de Nederlandse tieners gebruikmaakt van onder andere het delen van locatie met hun ouders. En 55% van de Nederlandse tieners voelt zich daadwerkelijk dichter bij hun ouders als ze apart van elkaar zijn, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse tieners (65%) niet constant geappt wil worden als ze met hun vrienden zijn. Stel regels op met je tiener over hoe vaak je incheckt – zodat ze zich veilig voelen, maar toch genoeg vrijheid hebben.

3. Ken de andere ouders

Leer de ouders van je tiener’s vrienden kennen, als je dat nog niet doet. Maak een WhatsApp groep met elkaar, of ontmoet elkaar tijdens een etentje. Zorg in ieder geval dat je elkaars nummer hebt, zodat wanneer er zorgen zijn je altijd een belletje kan plegen naar andere ouders. Wellicht hebben ze net een goede clubnacht gehad en is er niks aan de hand, en dan wil je niet de zeurende ouder zijn.

4. Geen nood (paspoort)!

Paspoort kwijt, ID verlopen, geen ouderverklaring geregeld… dat zijn van die kleine dingen die ineens grote paniek kunnen veroorzaken, vooral op het vliegveld voor vertrek. Daarom: even een snelle documenten-check voordat je puber vertrekt. Is de reisverzekering geregeld? Het paspoort of ID nog geldig? Hebben ze voldoende mobiele data? Om jou af en toe een leuke foto te sturen maar ook met hun vrienden op vakantie in contact te blijven.

5. Vakantie-kit to go

Gaat je kind voor het eerst zonder ouders op reis? Stel een klein verrassingspakket samen met handige én leuke dingen en stop die erbij in de tas: wat contant geld, een EHBO-setje, oordopjes, powerbank, handgel, en een SOS-kaartje met noodnummers. Voeg iets luchtigs toe, zoals een kaartspel of een hangover kit – die komt vast goed van pas bij de gezellige avonden stappen.



En om het meest belangrijke niet te vergeten bij elke examenreis: heb een beetje vertrouwen in die soms wat losgeslagen pubers.