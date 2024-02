Exclusieve plekken in Amsterdam om te genieten van een heerlijke cocktail

Heb jij je gewaagd aan Dry January of ben je toch voor een Wet January gegaan? Hoe dan ook, februari is nu aangebroken! Ontdek nu de meest betoverende en exclusieve plekken in Amsterdam om dit weekend weer te kunnen genieten van een heerlijke cocktail.

Fitz’s Bar

Te midden van het bruisende hart van Amsterdam onthult deze bar zich als een betoverende oase van stijl en verfijning, die elke liefhebber van cocktails in verrukking brengt. Hier versmelt eigentijds decor naadloos met moeiteloze moderniteit en een onmiskenbare uitnodigende sfeer. Het subtiel verlichte interieur omarmt je, waardoor een intieme atmosfeer ontstaat die perfect is voor levendige avonden met vrienden of het delen van romantische momenten.

Cocktail Tip: Fitz Martini met Belvedere Vodka

Door 74

In het kloppende hart van Amsterdam schittert Cocktailbar Door 74 als een verborgen juweel onder de cocktailbars. De geheime hotspot, gehuld in exclusiviteit, verwelkomt je met zijn mysterieuze charme. Hier wordt niet zomaar een drankje geserveerd; het is een betoverende belevenis. Stap binnen en ontdek de exclusieve wereld van Door 74, waar elke cocktail een verhaal vertelt en elke slok een reis is naar het onverwachte.

Cocktail TIp: Espresso Martini met Belvedere Vodka





La Nostra Gigi

Naast het genieten van heerlijk Italiaans eten bij La Nostra Gigi, beschikken ze ook over een prachtige cocktailbar. De mix van Italiaanse flair en de kunst van mixologie komt tot leven achter de bar, waar bedreven barkeepers met passie en precisie werken aan het creëren van smaakvolle en innovatieve cocktails. Of je nu houdt van klassieke aperitieven, sprankelende creaties of op maat gemaakte drankjes, de bar bij La Nostra Gigi heeft voor elk wat wils.

Cocktail: Cosmopolitan met Belvedere Vodka, Cranberry en Bergamot.





LuminAir

LuminAir Amsterdam is een bruisende, gezellige skybar met terras, dat betovert met een subtiele mix van hedendaagse kunst en vernieuwende verlichting. Dit creëert een sfeervolle en speelse ambianc. Ontdek de ingetogen charme van LuminAir in het hart van Amsterdam en laat je verrassen door de harmonieuze samensmelting van kunst en licht, onder het genot van een cocktail.

Cocktail: Espresso Martini met Belvedere Vodka



Ventuno

Gelegen in het hart van de stad, biedt Ventuno een culinaire ervaring met een focus op verfijnde Italiaanse gerechten. Met een stijlvolle ambiance en attente service creëert Ventuno een onvergetelijke beleving. De menukaart weerspiegelt de authentieke smaken van Italië, met een moderne twist die de zintuigen prikkelt, waar zeker geen opties voor cocktails bij ontbreken.

Cocktail: Scroppino met Belvedere Vodka