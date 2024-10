Cherimoya: het exotische winterfruit

Laatst geüpdatet op oktober 30, 2024 by Redactie

Ken je Cherimoya? Met zijn intens zoete tot romige geur doet het exotische fruit denken aan een mengsel van banaan en ananas met een vleugje vanille en kaneel. De voor ons relatief onbekende vrucht smaakt niet alleen zo lekker, maar ook in fruitsalades, zoete desserts, smoothies en milkshakes.

Hoe eet je Cherimoya?

De cherimoya wordt op dezelfde manier gegeten als een kiwi of passievrucht: snijd hem eenvoudig doormidden en verwijder het sappige, romige, licht korrelige vruchtvlees met een lepel uit de schaal. De zwarte, oneetbare zaden zitten los en kunnen gemakkelijk worden verwijderd. De schil is eetbaar, maar relatief dik. Afhankelijk van het recept wordt het zoete vruchtvlees in blokjes gesneden, gepureerd of gepureerd. Een beetje citroen- of limoensap versterkt het aroma en voorkomt tegelijkertijd het bruin worden.



De Cherimoya wordt ook wel suikerappel of kaneelappel genoemd en behoort tot de Annon-familie (flessenboomvruchten), waarvan zo’n 120 verschillende soorten bekend zijn. Botanisch gezien zijn het zogenaamde verzamelde bessen met wit tot crèmekleurig vruchtvlees en donkere zaden.

Afkomst

De vrucht heeft zijn oorspronkelijke thuis in de Andes in Ecuador en Peru. De groenblijvende boom kan tot negen meter hoog worden en gedijt uitstekend in tropische gebieden. De vrucht, die ongeveer zo groot is als een vuist, is rijk aan vezels en heeft een relatief hoog suikergehalte. Positieve ingrediënten zijn onder meer kalium, calcium, magnesium, fosfor en ijzer, B-vitamines en vitamine C.