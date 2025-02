Expeditie Blijdorp: Een uniek leerzame ervaring

Laatst geüpdatet op februari 18, 2025 by Redactie

Met Expeditie Blijdorp lanceert Diergaarde Blijdorp als eerste dierentuin in Nederland een interactieve ervaring waarin educatie en spelelementen centraal staan. Zodra de bezoeker Blijdorp binnenstapt, opent de app een wereld vol routes, challenges, verhalen en thuisopdrachten. Expeditie Blijdorp nodigt jong én oud uit om op een nieuwe manier naar de dieren(tuin) te kijken. Het is gratis, interactief en maakt een dierentuinbezoek extra leuk én leerzaam.

Op stap met de app

Expeditie Blijdorp is niet ‘slechts’ een toevoeging aan het aanbod van Diergaarde Blijdorp. Met de innovatieve app combineert de Diergaarde fysieke ontmoetingen met dieren met digitale challenges. Een educatief avontuur waarmee het park en haar bewoners op een nog leerzamere manier beleefd wordt. Bezoekers klikken de app open, kiezen een expeditie waar ze zin in hebben en starten hun educatieve reis. Door vragen te beantwoorden en uitdagingen aan te gaan, kan men sparen voor badges, kortingen, leuke fysieke pins en bijzondere extra’s. Zoals meelopen met dierverzorgers.

Educatie is key

In de moderne dierentuin is educatie al lang geen aanvulling meer, maar een essentieel onderdeel om bezoekers bewust te maken van hun rol in het beschermen van de natuur. Met Expeditie Blijdorp worden bezoekers actieve ontdekkingsreizigers. Tijdens de gepersonaliseerde expedities leren ze over bijzondere bewoners en ontdekken ze hoe ze zelf bij kunnen dragen aan een duurzame toekomst. Het is deze educatie en interactie, die elke stap in de dierentuin nog leuker, spannender en relevanter maken. Door de uiteenlopende expedities én thuisopdrachten te voltooien, komt men iedere keer dichter bij het volgende level. Van ‘Ontdekker’ via ‘Liefhebber’ en ‘Kenner’ naar het uiteindelijke doel: ‘Beschermer’.

Ook thuis aan de slag

Na het bezoek aan de dierentuin, kan men via Expeditie Blijdorp ook exclusieve content ontdekken. Bijvoorbeeld via webcams en bijzondere updates over de natuur. Ook kan men thuis verder met DIY-projecten zoals het bouwen van een insectenhotel of deelnemen aan citizen science. Zo blijft de expeditie levend, ook buiten een bezoek aan Blijdorp.

Expeditie Blijdorp

De lancering van Expeditie Blijdorp sluit naadloos aan op de nieuwe koers van Diergaarde Blijdorp. Bezoekers ontdekken hoe de natuur werkt en worden geconfronteerd met de uitdagingen rondom natuurherstel en soortbehoud. Door middel van deze vorm van edutainment biedt de Rotterdamse dierentuin niet alleen meer beleving, maar ook handvatten om zelf aan de slag te gaan. En dat is nodig, want alleen samen kunnen we het verschil maken.



Meer informatie over Diergaarde Blijdorp: diergaardeblijdorp.nl