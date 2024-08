Expert legt uit: uit elkaar gaan, zo weet je of het de juiste keuze is?

Laatst geüpdatet op augustus 19, 2024 by Redactie

Een op de drie stellen gaat uit elkaar, vaak als gevolg van geleidelijk uit elkaar groeien. In het begin lijken verschillen tussen partners minder belangrijk, maar na verloop van tijd worden deze verschillen steeds duidelijker. Te vaak ruzie maken is slecht voor de relatie en gezondheid. Wanneer de negatieve momenten de overhand krijgen over de positieve, is het raadzaam om de voor- en nadelen van de relatie tegen elkaar af te wegen. Soms is uit elkaar gaan beter als de thuissituatie ongezond is, zeker als er kinderen in het spel zijn. Lees hieronder de belangrijkste signalen dat je relatie moeilijk te redden is.



In Nederland zijn er meer gehuwde dan ongehuwde stellen, maar een op de drie stellen gaat uit elkaar, blijkt uit cijfers van NetjesScheiden.nl. Vaak komt dit doordat partners uit elkaar groeien. Dit gebeurt vooral als je lange tijd samen bent en vergeet tijd voor elkaar te maken.



In het begin van een relatie lijken de verschillen tussen jullie minder belangrijk. Je ervaart verliefde kriebels en ziet vooral de leuke kanten van elkaar. Naarmate de relatie langer duurt, kunnen veranderingen en verschillen groter lijken. Ruzie maken of discussiëren is normaal en soms zelfs gezond, maar als het te vaak gebeurt, is dat slecht voor de relatie en je gezondheid.

Belangrijke signalen dat je relatie moeilijk te redden is:

1. De liefde is over: wanneer je alleen nog negatieve dingen ziet in je partner en de intimiteit verdwijnt, kan het een teken zijn dat de liefde over is.



2. Praten wordt moeilijker: als het te veel energie kost om belangrijke dingen te bespreken en je merkt dat je praten uit de weg gaat, is dat een slecht teken.



3. Mijn partner praat niet: als je partner niet over gevoelens kan praten en jij wel, kan dat voor grote problemen zorgen. Vooral vrouwen noemen dit vaak als reden voor een scheiding.



4. Irritaties nemen toe: als je je steeds meer ergert aan de gewoontes van je partner, kan dat wijzen op grotere problemen in de relatie.



5. Denken over een toekomst zonder je partner: als je bij het plannen van je toekomst je partner niet meer meeneemt, is dat een belangrijk teken dat de relatie niet goed gaat.

Ruzie in de relatie

Ruzie maken hoort erbij, maar te veel ruzie is slecht voor je relatie en gezondheid. “Veel ruzie kan leiden tot stress, slapeloosheid en hoofdpijn”, zegt André Moestaredjo, juridisch klantadviseur bij NetjesScheiden. “Als er geweld bij komt kijken, weet dan dat dit niet normaal is en strafbaar kan zijn.”

De kinderen

Uit elkaar gaan met kinderen is het extra moeilijk. Veel ruzie maken of elkaar negeren is slecht voor hen. Soms is uit elkaar gaan beter als de thuissituatie ongezond is, maar zorg dat je alles hebt geprobeerd om de relatie te redden.

Uit elkaar gaan?

Elke relatie heeft goede en slechte momenten. Als de slechte momenten zwaarder wegen, denk dan na of de relatie nog te redden is. Beslis of je uit elkaar wil gaan door de voor- en nadelen af te wegen.