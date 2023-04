Familie festival The Family Circle komt naar Nederland

Laatst geüpdatet op april 21, 2023 by Redactie

Na 5 jaar succesvol familie evenementen te hebben georganiseerd in Duitsland en Oostenrijk organiseert The Family Circle de eerste Nederlandse editie. Met 50 workshops en DIY stands voor alle leeftijden wordt het festival een leuk weekend voor de hele familie. Ouders kunnen genieten van een drankje, samen met de kinderen een workshop volgen, een kijkje nemen bij meer dan 40 geweldige merken en inspiratie opdoen voor kleding, accessoires, interieur, beauty, crafts, lifestyle, food en travel. Op 24 en 25 juni wordt De Hallen Studio’s omgetoverd tot een magisch wonderland met bloemen, muziek en momenten om nooit te vergeten.

Een totaalconcept voor gezinnen

The Family Circle is een totaalconcept dat winkelen, plezier en educatie met elkaar combineert en dé trendsetters en gidsen voor gezinnen. Een plek voor inspiratie, om je goed te voelen en te beleven, met de hoogste aanspraak op esthetiek, stijl en variatie. Een plek die alles bundelt wat aanstaande ouders en gezinnen willen – persoonlijk, stijlvol en ver van de massa. Waar gezinnen gecureerde producten vinden die duurzaam zijn en in de smaak vallen voor een speciale prijs. Van kleding, meubels en accessoires voor de kinderkamer, speelgoed, verzorgingsproducten, reisbestemmingen en voortuigen, samen met een hoogwaardig DIY- en workshopprogramma voor het gele gezin. Zoals het creëren van stijvolle bloemenkronen- en kransen, het ontwerpen van T-shirts, het zeefdrukken van strandtassen, gezonde snacks, DIY bloemenvazen, het maken van vrolijke gezichten van ballonnen, en nog veel meer.



“We nemen onze gasten mee in een creatieve wereld voor het hele gezin. Wij hebben een totaalconcept gecreëerd dat winkelen. plezier en prikkels met toegevoegde waarde combineert. Wij zijn de trendsetters en gidsen voor gezinnen.” aldus Nadine Jung, oprichtster van The Family Circle.

Ontmoet Jill Schirnhofer

Jill Schirnhofer, ook wel bekend als kortweg Jill, zal ook tijdens het festival aanwezig zijn en meerdere DIY workshops hosten. Jill is een Nederlands illustrator, schrijver, programmamaker en actrice, voornamelijk bekend van haar tv-programma Jill.

Over Nadine Jung

The Family Circle is opgericht door Nadine Jung. Als PR expert met ervaring in de luxe-industrie en als moeder van twee kinderen, weet ze van aanpakken. Voor haar is het belangrijk dat het evenement in Amsterdam een ervaring wordt die er nog nooit is geweest: “Wij nemen u mee in een subtiele, creatieve wereld voor het hele gezin. wereld voor het hele gezin. Trends, inspiratie, uitwisseling en shopping – een uniek concept met een gaaf programma van fun shopping en DIY workshops.”