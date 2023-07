Family fun: De zes leukste familieactiviteiten in Kroatië

Laatst geüpdatet op juli 27, 2023 by Redactie

Kroatië is een ideale vakantiebestemming om met heel de familie te bezoeken. Het land biedt allerlei leuke activiteiten en avonturen aan voor jong en oud, midden in de prachtige natuur en nabij bruisende steden. Ontdek er de vele water- en themaparken of zoek de adrenaline op tijdens een van de vele avontuurlijke outdooractiviteiten. In Kroatië is plezier gegarandeerd voor heel het gezin. Wij lijsten alvast de zes leukste familieactiviteiten voor je op.

Lees ook: Ontdek de onbekende eilanden van Kroatië

Spendeer een onvergetelijke dag in de Kroatische aquaparken

Wanneer je met kinderen op vakantie bent is een bezoek aan een van de vele aquaparken van Kroatië een echte must. Een van de meest populaire waterparken van Kroatië is Aqua Park Istralandia, gelegen in de buurt van Novigrad, in Istrië. Echte avonturiers kunnen de adrenaline in hun lijf voelen bij de afdaling van de hoogste glijbaan van Kroatië, die wel 27 meter hoog is. Verder is ook Aquacolors in Istrië een aanrader. Hier vind je meer dan een kilometer aan glijbanen voor groot en klein. Als je op zoek bent naar wat meer rust, kunnen de Kroatische termen in het noorden van het land niet ontbreken op je lijstje. Hotels zoals Terme Tuhelj en Sveti Martin zijn direct verbonden aan de verschillende thermen en beschikken ook over zwembaden waar tal van animatie voor kinderen wordt voorzien. Tip: in de buurt van deze hotels ligt ook het Neanderthaler museum, waar het verhaal van de prehistorie op een leuke manier voor jong en oud wordt verteld.

Waan je in Jurassic Park in Dinopark Funtana

Als je kinderen echte dinofans zijn, mag Dinopark Funtana niet ontbreken op je vakantielijstje. In dit park kan je over vlonderpaden wandelen langs levensgrote dino’s, die zelfs kunnen bewegen en geluid maken. Bovendien is het park ook educatief aangelegd, want je krijgt er heel wat informatie over de verschillende soorten dinosauriërs. Daarnaast zijn er liveshows, attracties, speeltuinen, een kinderboerderij en een trampolinepark, waar de kinderen zich volledig op kunnen uitleven. Dinopark Funtana is vlakbij Poreč gelegen en is geschikt voor kinderen tot 10 jaar.

Peddel de wildernis in

Met een peddel en een bootje kan je de meest prachtige natuur van Kroatië op een avontuurlijke manier ontdekken. Het helderblauwe Kroatische water en de groene bossen vormen een magnifieke combinatie die zeker het bewonderen waard is. Vaar langs de stadsmuren van Dubrovnik of maak er ineens een tweedaagse kajaktrip van over de rivier Zrmanja in de regio van Zadar. Bovendien kan je zelfs vanuit je kajak het UNESCO werelderfgoed van Sibenik bezoeken. Wie liever wat meer avontuur heeft kan in de buurt van Karlovac enkele wilde rivieren, zoals de Dobra, Kupa of Mrežnica, trotseren met een raft.

Zoek het avontuur op onder water

Kroatië is niet alleen magnifiek op het land, maar is ook een waar pareltje onder water. De vele scheepswrakken, grotten, riffen en koralen zorgen ervoor dat watersporten in het helderblauwe water van de Adriatische Zee meer dan de moeite zijn. Door de gigantisch lange kustlijn en de verschillende eilandjes wordt Kroatië gezien als een waar snorkelwalhalla. Dankzij het ondiepe water is dit een activiteit waar het hele gezin van kan genieten.

Vlieg boven de canyons met een zipline

Wie graag wat extra avontuur opzoekt, kan in Kroatië boven de prachtige natuur vliegen met een zipline. Aangezien het vroeger een manier was om over canyons te geraken, zijn er heel wat ziplines te vinden in Kroatië. Bovendien komen ze in verschillende hoogtes en lengtes, waarvan de korte meestal 50 tot 200 meter lang zijn. De Cetina-rivier nabij Omiš biedt zonder twijfel het meest adembenemende uitzicht om boven te ziplinen. Hier vind je dan ook verschillende kabelbanen, waaronder de langste zipline van heel Kroatië. Ook in de buurt van Šibenik kan je ziplinen over de Čikola rivier. De ziplines zijn geschikt voor iedereen met een gewicht tussen de 30 en 140 kg en voor kinderen vanaf 7 jaar oud. Kleinere kinderen worden bij de afdaling van de zipline steeds vergezeld door een instructeur.

Lees ook: Top 5: Stranden in Kroatië

Bezoek de mooiste nationale parken

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in een van de talrijke nationale parken. In Dalmatië ligt het Nationaal Park Krka, bekend om zijn watervallen, rivieren en grotten. Het grootste en tevens ook één van de oudste nationale parken in Zuidoost-Europa is het nationaal park van Plitvice dat wereldberoemd is voor zijn adembenemende watervallen. Verder zijn ook de nationale parken van Brijuni, Paklenica en Biokovo het bezoeken waard. Wist je trouwens dat je in dit laatste park de op één na hoogste berg van Kroatië kan trotseren?