Februari bij Pathé: van grootse avonturen tot warme feelgoods

Februari is de perfecte maand om de kou te ontvluchten en jezelf te verliezen in een goede film. Of je nu kiest voor actie, romantiek of een familiefilm, je beleeft het samen met Pathé. In Captain America: Brave New World neemt Sam Wilson je mee in een bloedstollende strijd tegen een wereldwijde dreiging. Voor een flinke dosis romantiek en humor is Bridget Jones: Mad About the Boy de perfecte keuze, waarin Bridget haar datingavonturen nieuw leven inblaast. Animefans kunnen zich verheugen op Attack on Titan: THE LAST ATTACK, waar mens en Titan het ultieme gevecht aangaan. Zin in een topfilm van Nederlandse bodem? Kijk dan mee naar een hilarisch avontuur in Straatcoaches VS Aliens of bekijk de actiefilm Patsers.



Liefhebbers van meeslepende verhalen zitten goed bij The Brutalist, een prachtige film over liefde en hoop in naoorlogs Amerika met tien Oscar nominaties. Ook voor de kleinste filmfans is er wederom genoeg te zien. Juffrouw Pots brengt spanning en humor naar het klaslokaal, waar twee kinderen een mysterieuze juf proberen te ontmaskeren. In Woezel & Pip op Avontuur in de Tovertuin beleven de bekende hondjes een warm en vrolijk avontuur vol nieuwe vriendjes en uitdagingen. Thuis kun je deze maand genieten van o.a. Vaiana 2, Wicked en Small Things Like These, comfortabel vanaf je eigen bank. Kortom, de maand februari staat garant voor een mooi aanbod aan films voor alle leeftijden.

Nieuwe specials bij Pathé

Ladies Night Bridget Jones: Mad About the Boy – 12 februari

In Bridget Jones: Mad About the Boy is Bridget opnieuw alleen na het verlies van Mark, vier jaar geleden. Als alleenstaande moeder van Billy (9) en Mabel (4) probeert ze, met hulp van vrienden en zelfs ex Daniel Cleaver, haar leven weer op te pakken. Aangemoedigd door haar omgeving waagt Bridget zich aan datingapps, waar ze al snel in de ban raakt van een charmante jongeman.



Anime Attack on Titan: THE LAST ATTACK – 20 februari

In Attack on Titan: THE LAST ATTACK worden de laatste afleveringen van de geliefde anime samengebracht voor een spectaculair einde. De mensheid schuilt achter muren om te ontsnappen aan de gevaarlijke Titans, maar Eren Yeager zweert wraak na een tragisch verlies. Wanneer hij een unieke gave ontdekt, zet hij een destructief plan in gang om de wereld uit te roeien.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Captain America: Brave New World – 12 februari (IMAX, Dolby Cinema, Dolby Atmos, 4DX, ScreenX)

Na een ontmoeting met de nieuwe Amerikaanse president Thaddeus Ross (Harrison Ford) raakt Sam verstrikt in een internationaal complot. Terwijl de dreiging wereldwijd escaleert, moet hij het meesterbrein achterhalen voordat de wereld in chaos wordt gestort.



A Complete Unknown – 20 februari

A Complete Unknown speelt zich af in de invloedrijke muziekscene van New York in de vroege jaren 60 en volgt de opkomst van de 19-jarige muzikant Bob Dylan uit Minnesota (Timothée Chalamet) als folk-zanger naar de top van de hitlijsten.



Straatcoaches VS Aliens – 20 februari

Beste vrienden Amin (Shahine El-Hamus) en Mitchell (Daniël Kolf) werken als straatcoaches in de levendige wijk Schijndrecht. Mitchell kan zich geen beter leven voorstellen dan betaald op straat hangen.



Patsers – 27 februari

In de straten van Antwerpen proberen Badia, Junes en Volt zich los te rukken van hun bewogen verleden, terwijl de onderwereld hen één voor één onverbiddelijk terugtrekt.

Nieuwe arthouse films bij Pathé

The Brutalist – 2 januari (IMAX)

De visionaire architect László Toth verruilt het naoorlogse Europa voor Amerika om een nieuwe start te maken met zijn werk, zijn leven en het huwelijk met zijn vrouw Erzsébet nadat ze tijdens de oorlog door veranderende grenzen en regimes van elkaar gescheiden waren.

KIDS films bij Pathé

Juffrouw Pots – 5 februari

Een nieuwe juf in de klas is altijd wennen, maar juffrouw Pots slaat alles. Kaya en Simon kunnen meteen al niet met het vreselijke mens overweg. En nog erger: ze vertrouwen de nieuwe lerares voor geen cent. Ze besluiten niet te rusten voor ze Pots hebben weg gekregen. Maar dan rekenen ze buiten de sluwheid en de nare plannen van de nieuwe juf. Wie gaat dit duel winnen?



Woezel & Pip op Avontuur in de Tovertuin – 5 februari

Woezel en Pip beleven een nieuw filmavontuur! Samen met Sam en haar familie gaan de twee hondjes op vakantie. Alles lijkt perfect te gaan, tot ze onderweg hun knuffels kwijtraken. Tegelijkertijd verdwijnt in de Tovertuin Pip’s hartenbandje. Lukt het de allerbeste vriendjes om elkaar én het hartje terug te vinden?



Iedereen is van de Wereld – 12 februari

Arianne en Zahra worden hartsvriendinnen, maar hun wereld stort in als Ari’s ziekte terugkeert en Zahra met haar gezin wordt uitgezet. Vastberaden voert Ari actie om Zahra’s toekomst in Nederland veilig te stellen. Samen met hun klas en uiteindelijk het hele land strijden ze tegen het besluit van de minister.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

Vaiana 2 (nu al Premium, reguliere huur vanaf 25-03)

Na een oproep van haar voorouders reist Vaiana, samen met Maui, Pua, HeiHei en een nieuwe bemanning, naar onbekende wateren in de verre zeeën van Oceanië, voor een nieuw avontuur.



Wicked (te zien vanaf 05-02)

Elphaba, een onbegrepen jonge vrouw vanwege haar groene huid, en Glinda, een populair meisje, worden vriendinnen op Shiz University in het Land van Oz. Hun vriendschap wordt op de proef gesteld als ze de Wizard ontmoeten.



Small Things Like These (te zien vanaf 13-02)

Vader en kolenhandelaar Bill Furlong woont in een klein Iers havenstadje. Hij ontdekt de schokkende waarheid achter het katholieke tuchthuis, waar ‘gevallen’ vrouwen en meisjes worden uitgebuit en mishandeld in de wasserijen.



Anora (te zien vanaf 19-02)

Het leven van Anora, een jonge sekswerker uit Brooklyn, staat op z’n kop als de zoon van een Russische oligarch haar plotseling ten huwelijk vraagt. Of zijn ouders dat ook een goed idee vinden, is een zorg voor later.



