Feelgood Festival: Happy Spirit Days

Drie dagen vol inspirerende workshops, onvergetelijke optredens en toonaangevende sprekers: Happy Spirit Days staat weer op de festivalagenda! Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2023 vindt de vijfde editie plaats op en in samenwerking met een unieke nieuwe plek middenin de natuur. Landgoed Op Hodenpijl ligt vlakbij Delft, met vier pittoreske gebouwen en een weelderige tuin. Met het kerkje, de pastorie, de boerderij en de levendige buitenplaats is het de perfecte festivallocatie. De nieuwe opzet biedt tevens de ruimte om verder te groeien en te professionaliseren. Dat gebeurt uiteraard op de voor de Happy Spirit Days bekende manier: charmant, persoonlijk en vol bezieling.

Next level line-up

Happy Spirit Days is ideaal voor wie op een ontspannen en down to earth manier meer wil ontdekken over spiritualiteit en over zichzelf. Het festival staat bekend om de indrukwekkende line-up en heeft zich wat dat betreft dit jaar nog maar weer eens overtroffen. Een intiem healing concert van de populaire The Wanderer en een optreden vol persoonlijke soulsongs van wereldartiest Lex Empress – het staat in 2023 op het programma. Verder maken bezoekers dankzij Richard Pols kennis met quantum fysica, doen ze yoga met livemuziek, een familieopstelling of komen ze op adem met een gerenommeerd ademcoach. Altijd al ukelele willen leren spelen? Ook dat kan, tijdens een swingende workshop. Kortom: deze next level line-up biedt een gevarieerder en inspirerender aanbod dan ooit.

Men only workshops

Kennis maken, kennis verdiepen of gewoon nieuwsgierig – op de Happy Spirit Days vind je alle ingrediënten voor een leven in balans. En het festival zet dit jaar ook mannen extra in het zonnetje. Voor het eerst wordt een aantal Men Only workshops georganiseerd. Mannencirkels winnen de laatste jaren aan populariteit en dat is niet zomaar. Als mannen hun gevoel kunnen uiten en op een positieve manier in verbinding zijn, komt er enorm veel kracht vrij. Jeroen Biegstraten van Mannenkracht geeft de workshop The Warrior om mannen in contact te brengen met zichzelf en met elkaar. Ook zijn er ijsbadsessies, zweethutceremonies en worden de oerinstincten aangesproken tijdens de workshop pijlbreken.



Happy Spirit Days wordt gehouden van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus. Om het kleinschalige karakter te waarborgen zijn per dag niet meer dan 500 tickets beschikbaar, dus wees er snel bij. Toegang is inclusief drie of vier workshops naar keuze. Het festival vindt plaats op Landgoed Op Hodenpijl en is goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Zie voor meer informatie & tickets www.happyspiritdays.nl.