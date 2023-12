Feestelijke traktaties die je huisdier moet vermijden!

Laatst geüpdatet op december 22, 2023 by Redactie

Tijdens feestdagen is eten een van de dingen waar de meesten van ons naar uitkijken. Huisdieren hebben tijdens de feestdagen ook de neiging om meer lekkers te krijgen – van hun baasjes of van gasten – waardoor ze risico kunnen lopen op gezondheidsproblemen variërend van mild tot levensbedreigend – van een milde vorm van diarree tot het doorbrengen op de spoedeisende hulp met je huisdier. Misschien wil je je huisdier een speciale feestelijke traktatie geven of hem een deel van de feestmaaltijd geven, maar het is belangrijk om goed na te denken over wat je hem of haar aanbiedt. Om je honden en katten veilig te houden nu we de feestdagen ingaan, bieden we de volgende richtlijnen:

Vermijd gevaarlijke voedingsmiddelen

Sommige voedingsmiddelen zijn giftig of anderszins gevaarlijk voor je huisdieren: dit omvat chocolade, druiven, rozijnen, xylitol (te vinden in suikervrije kauwgom en soms in snoep of gebak), uien, knoflook, botten (rauw of gekookt), vetrijk voedsel (bijvoorbeeld: vlees zoals rosbief of lamskoteletjes, ijs), rauw vlees, macadamianoten en avocado.

Houten spiesjes of het touwtje waarmee braadstukken worden vastgebonden, kunnen zeer gevaarlijk zijn voor huisdieren als ze worden gegeten.

Zet het afval zorgvuldig vast om te voorkomen dat huisdieren in voedsel of andere gevaarlijke materialen terechtkomen en deze opeten.

Let voor en na het koken goed op het voedsel dat op het aanrecht of op tafel ligt. Huisdieren kunnen stiekem zijn en voedsel stelen terwijl het op het aanrecht staat te wachten om gekookt te worden, of nadat het gekookt is en voordat het geserveerd wordt. Het is niet ongebruikelijk dat veterinaire spoedeisende hulp een hond (of kat) ziet die de hele kalkoen of -ham heeft gestolen terwijl deze wachtte om na het eten de oven of de koelkast in te gaan. Huisdieren kunnen ook koekjes, chocolaatjes, taarten en andere gerechten stelen, dus bewaar voedsel veilig.

Tips voor feestelijke traktaties

De feestdagen kunnen voor iedereen stressvol zijn, ook voor onze huisdieren. Het veiligste is dus om maaltijden en lekkernijen van je huisdier consistent te houden om problemen te voorkomen. Als je echter een speciale traktatie wilt geven, volgen hier een paar tips:



* Controle over de porties: Een veel voorkomende fout bij eigenaren van gezelschapsdieren is dat ze hun huisdieren een groter deel van de traktatie geven dan ideaal is, zelfs als de traktatie zelf in orde is. Wat voor een mens een redelijk bedrag lijkt, kan een derde of de helft van de totale dagelijkse calorieën van een hond opleveren! Een koekje of een portie kalkoen die je aan je hond geeft, lijkt misschien redelijk in vergelijking met de hoeveelheid die een mens zou eten, maar die hoeveelheid zou qua calorieën vergelijkbaar zijn met die van een mens die een Big Mac eet! Honden en katten zijn meestal blij als ze een speciale traktatie krijgen, of het nu een kommetje of een theelepeltje is. Denk dus klein.

Onze algemene aanbeveling is om minder dan 10% van de totale dagelijkse calorieën van je hond of kat uit snoepjes en tafelvoer te halen. Wat betekent dat voor je huisdier? Om je een idee te geven: een redelijk actieve hond van 25 pond heeft dagelijks ongeveer 600 calorieën nodig, dus hij mag niet meer dan 60 calorieën per dag uit snoepjes halen (en als je hond van 25 pond niet zo actief is, heeft hij waarschijnlijk maar ongeveer 60 calorieën nodig). 400 calorieën per dag, wat niet meer dan 40 calorieën uit lekkernijen betekent). Een kat van 10 pond heeft doorgaans iets meer dan 200 calorieën per dag nodig, dus dat betekent niet meer dan 20 calorieën per dag uit lekkernijen.

De meeste groenten en fruit zijn geweldige lekkernijen voor honden. Voorbeelden hiervan zijn appels, pompoen, banaan, aardbeien, bosbessen, meloen, wortels, maïs en sperziebonen. Zorg er wel voor dat je druiven, rozijnen, uien en knoflook vermijdt, en blijf uit de buurt van groenten gemaakt met veel boter, sauzen, zout en andere smaakmakers. Er zijn een paar groenten en fruit die problematisch zijn als je huisdier medische problemen heeft, dus praat met je dierenarts over welke groenten en fruit goede opties zijn voor je huisdier.

Als je huisdier geen medische problemen heeft, is een kleine hoeveelheid gekookte kalkoenfilet meestal een goede optie, maar houd rekening met de portie. Een klein lepeltje appel- of pompoenvulling uit een taart zou ook voor gezonde honden een redelijke traktatie zijn.

Als je huisdier medische problemen heeft, is het nog belangrijker om tijdens de feestdagen goed op extra lekkernijen te letten. Veel feestdagen voedsel bevat bijvoorbeeld veel natrium, wat een probleem kan zijn voor huisdieren met een hartaandoening, terwijl honden en katten met een nieraandoening voorzichtig moeten zijn met een verscheidenheid aan voedingsstoffen, waaronder fosfor (rijk aan vlees- en zuivelproducten) en natrium. En huisdieren met een “gevoelige maag” of andere spijsverteringsproblemen kunnen gemakkelijk diarree of braken krijgen als ze voedsel krijgen dat ze normaal niet eten of voedsel met een hoog vetgehalte. Zorg ervoor dat je je dierenarts raadpleegt om er zeker van te zijn dat je het hele jaar door weet welke voeding geschikt is voor je huisdier, en niet alleen tijdens de feestdagen.

Feestdagen traktaties hoeven geen eten te zijn. Hoewel we onze huisdieren tijdens de feestdagen misschien wel speciale lekkernijen willen geven, beleven de meesten net zo veel plezier aan het doorbrengen van tijd met ons: een wandeling maken, geborsteld worden, een spelletje spelen of gewoon wat extra aaien.

Vertel je gasten de ‘huisregels’ over lekkernijen, vooral als je huisdier een medische aandoening heeft.

Tot slot nog een tip die niets met eten te maken heeft: de feestdagen kunnen stressvol zijn voor huisdieren als er veel mensen in de buurt zijn en hun normale schema verandert. Zorg ervoor dat je huisdier toegang heeft tot een rustige plek om te ontsnappen. Dit zal niet alleen hun ‘snacken’ verminderen, het kan ook helpen hun stress te verminderen!