Feestje met kleurrijke lentebloeiers

Laatst geüpdatet op februari 24, 2023 by Redactie

Het einde van de winter is in zicht… tijd om het voorjaar te verwelkomen! Bijvoorbeeld met kant en klare lentebloeiers van Festival Colours. Ze maken ook van een grauwe dag een vrolijk feestje. En doordat de kleurrijke planten goed tegen kou kunnen, hoef je je over (nacht)vorst geen zorgen te maken.

Combinaties

Festival Colours is een combinatie van minimaal drie verschillende lentebloeiers in een pot. Bijvoorbeeld van violen in drie verschillende kleuren maar ook fraaie combinaties van viooltjes (Viola) met madeliefje (Bellis perennis) en vergeet-mij-nietje (Myosotis). De diversiteit in kleur en variatie van bloemvormen maakt van elke lentedag een feestje. Je kunt kiezen voor ton-sur-ton of een bonte kleurenmix.

Festival Colours

Spring is in the air

De lentebloeiers kun je overal planten. Bijvoorbeeld in een pot voor op het terras, in een balkonbak voor aan de reling of in de border. Wanneer je de onderlinge afstand tot de planten klein houdt, is het kleurenspektakel het grootst. Geen ruimte op balkon of terras? Ze zijn ook verkrijgbaar in hanging baskets. De lente hangt dus letterlijk in de lucht!

Festival Colours

Verzorging

In ruil voor een beetje aandacht zorgen de gecombineerde lentebloeiers voor een vrolijk voorjaarsgevoel. Geef ze regelmatig water en haal de uitgebloeide bloemetjes weg. Zo bloeien ze nog langer en rijker. Bij een periode van (nacht)vorst gaan de planten plat liggen maar zodra de temperaturen weer boven nul zijn, richten ze zich weer op om vrolijk verder te bloeien.



De plantencombinaties zijn verkrijgbaar bij onder meer tuincentra, bouwmarkten en supermarkten.



Fotocredit: Festival Colours