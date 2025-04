Feiten en fabels over wassen en drogen

Laatst geüpdatet op april 9, 2025 by Redactie

Wassen en drogen: iedereen doet het, maar niet altijd op de meest efficiënte manier. Veelvoorkomende mythes leiden tot onnodig energieverbruik, snellere slijtage van kleding en zelfs schade aan apparaten. Slim wassen en drogen: wat moet je écht weten? Inventum helpt je door de feiten van de fabels te scheiden en deelt praktische tips voor een duurzamer en effectiever wasresultaat.

Bespaar energie zonder gedoe

Energie besparen tijdens het wassen en drogen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met een paar slimme aanpassingen verlaag je eenvoudig je energieverbruik zonder in te leveren op resultaat. Een veelvoorkomende misvatting is dat wassen op hoge temperaturen noodzakelijk is voor schonere was, maar niets is minder waar! Moderne wasmiddelen en machines reinigen namelijk ook effectief bij lagere temperaturen, wat niet alleen goed is voor je kleding, maar ook voor het milieu. Het verschil in energieverbruik is namelijk aanzienlijk tussen wassen op 30°C en 40°C.



Een andere manier om energie te besparen is door gebruik te maken van het eco-programma van je wasmachine. Dit programma is zo ingesteld dat deze automatisch kijkt hoe het gebruik van water en energie wordt ingezet. Bovendien helpt het om de centrifugesnelheid te verhogen. Een hogere centrifugesnelheid vermindert het vochtgehalte in je kleding, wat de droogtijd in de droger verkort en het energieverbruik verder verlaagt. Wil je nog duurzamer wassen? Droog je was dan, wanneer mogelijk, op een droogrek!



“Veel mensen denken dat je altijd op hoge temperaturen moet wassen voor echt schone was. Maar dankzij de nieuwste technologieën in onze machines én verbeterde wasmiddelen is dat allang niet meer nodig,” zegt Joery, productmanager van Inventum.

Slimme technologieën voor een efficiënte wasroutine

Begin met het kiezen van de juiste wasprogramma’s op basis van de type stof en de mate van vervuiling van de was. Dit zorgt ervoor dat je energie efficiënt gebruikt en dat je kleding in topconditie blijft. Wist je dat de apparaten van Inventum niet alleen voorgeprogrammeerde programma’s hebben, maar dat je ook zelf voorkeuren kan instellen en opslaan? Zo selecteer je in een handomdraai altijd het juiste programma.



Nog een voordeel dat alle wasmachines en drogers van Inventum hebben, is een kleding beschermende trommel. De trommels hebben een speciaal patroon, waardoor er een luchtlaagje ontstaat tussen de trommel en de kleding, wat wrijving vermindert en slijtage tegengaat.



Is je wasmachine klaar? En wil je de was eigenlijk buiten drogen, maar schijnt de zon niet? De drogers van Inventum zijn uitgerust met een UV-lichtfunctie die je wasgoed op een veilige en natuurlijke manier steriliseert. Net als de zon breekt het UV-licht bacteriën af en helpt het vlekken te verwijderen, waardoor je kleding heerlijk fris en hygiënisch schoon uit de droger komt. Perfect voor babykleertjes, mensen met allergieën of een gevoelige huid!

Lifehacks voor schonere en frissere was

Als je je wasroutine wilt optimaliseren voor een schoner en frisser resultaat, zijn er enkele handige lifehacks die je kunt toepassen.



• Kies het juiste wasmiddel. Vloeibaar, poeder of capsules? Er bestaat geen ”beste keuze”, maar kijk vooral wat het beste past bij de was die je in de wasmachine stopt. Capsules zijn bijvoorbeeld ontworpen voor een standaardlading van 8 kg. Is je was kleiner? Dan gebruik je te veel wasmiddel en blijven er zeepresten achter. Op de langere termijn kan dat leiden tot vieze geurtjes en vlekken en een wasmachine die minder goed schoon maakt.



• Minder schuim is beter. Er wordt vaak gedacht dat veel schuim een teken is van een schone was, maar het tegendeel is waar! Te veel schuim kan de trommel overbelasten, belemmert de spoeling en maakt de was juist minder schoon.



• Wees zuinig met wasverzachter. Hoewel het kleding zacht maakt en lekker laat ruiken, vormt het ook een dun laagje op stoffen. Dit vermindert de vochtopname van sport- en microvezelkleding, maar kan zich ook ophopen in je wasmachine. Als je de droger gebruikt, is wasverzachter bovendien overbodig: de trommelbeweging maakt je kleding vanzelf zacht. Daarnaast kan wasverzachter in de trommel van je droger een vettig laagje achterlaten waardoor de sensor in de droger op lange termijn minder goed kan inschatten hoelang het droogprogramma moet duren. Een natuurlijk alternatief? Gebruik een scheutje azijn!



• Maak het zeepbakje regelmatig schoon om zeepresten te voorkomen. Dit kan ervoor zorgen dat de wasmachine minder goed spoelt en zelfs onaangename geuren verspreidt. Vergeet ook niet het grof-filter, dat vuil en kleine voorwerpen opvangt, af en toe schoon te maken.



• Voer eens per drie maanden een trommelreinigingsprogramma uit om kalkophoping tegen te gaan. Voor dit reinigingsprogramma hoef je verder geen wasmachinereiniger te halen bij de winkel. Jouw apparaat heeft hiervoor een automatisch programma, dat precies weet wat het moet doen, zonder extra hulp.



• Leeg na elk droogprogramma het pluizenfilter! Ja het is echt waar – maak je pluizen filter na elke beurt schoon want een verstopte pluizenfilter vermindert de luchtstroom, waardoor de droger minder efficiënt werkt en langer moet draaien. Dit verhoogt het energieverbruik en kan op termijn zelfs brandgevaar opleveren. En vergeet daarnaast ook het reinigen van het onderste filter niet. Dit filter vangt de kleine stofdeeltjes en moet ook regelmatig gereinigd worden om optimale prestaties te behouden.