Festival TREK viert 10e seizoen met 9 edities

Laatst geüpdatet op mei 3, 2024 by Redactie

Het komende festivalseizoen van Festival TREK belooft een bijzondere te worden. Het grootste rondreizende food festival van Nederland zal haar 10e seizoen afsluiten met een speciale jubileum editie van 6 t/m 8 september in het prachtige Maximapark in Utrecht.



Maar voor het zo ver is strijkt Festival TREK neer in de acht voor haar bekende stadsparken in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Den Bosch, Amsterdam en Den Haag. De parken worden – naar inmiddels vertrouwd recept – een weekend lang omgetoverd tot een gezellig Bourgondisch dorp met de beste foodtrucks en diverse bars. Zo staan er op het festivalterrein een gemeentehuis, theatertent en verschillende kermisklassiekers. Het brede aanbod entertainment bestaat uit acts en optredens van theatermakers, kleinkunstenaars en regionaal muzikaal talent. ’s Avonds kunnen bezoekers zich uitleven bij de Silent Disco. De dag wordt dansend afgesloten met een DJ die de grootste disco hits van vroeger en nu draait. Van donderdag 9 mei tot en met zondag 8 september reist het grootste foodfestival van Nederland kriskras door het land. Festival TREK is gratis toegankelijk en geschikt voor jong en oud.

Festival TREK blijft vernieuwen

Elk jaar worden er elementen aan het festivalterrein toegevoegd. Op het terrein zal een heuse vogelkooi, inclusief TREK-vogel, herrijzen en je kunt Mediterraans genieten van verschillende soorten Sangria en sprankelende mousserende wijnen bij een gezellige ‘Sangria & Bubbels Bar’. Dit jaar in combinatie met een heerlijke oester en/of Spaanse bites.

In de stadsparken zijn tevens een groots wijnterras, een Biergarten en een cocktailbar aanwezig. Ook staan er verschillende podia voor aanstormend muzikaal talent, met komend seizoen extra optredens vanwege de vele aanmeldingen. De ‘BurgeRmeester van TREK’ verwelkomt de bezoekers, de theaterkaravaan zorgt voor het nodige culturele vermaak en bezoekers met een leuke boodschap voor een ander, kunnen terecht bij de postbode van het bourgondische dorpje. Ook aan de kleinste bezoekers van TREK is gedacht: zij vermaken zich bij het kindertheater, bij de nostalgische kermisattracties of met het ruime aanbod van oud Hollandse spelletjes.

Gevarieerd aanbod foodtrucks

Alleen de beste en mooiste foodtrucks komen door de strenge selectie van Festival TREK. Hierbij wordt rekening gehouden met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een gevarieerd aanbod. Geniet van de lekkerste burgers, goedgevulde bowls, overheerlijke pizza’s, creatieve vegan gerechten of perfect gegrild vlees; voor ieder wat wils!

In september speciale Jubileum editie in Utrecht

Vanwege de 10e verjaardag van Festival TREK wordt het seizoen feestelijk afgesloten met een speciale editie van 6 t/m 8 september in het Maximapark in Utrecht waarbij de organisatie aangeeft groots uit te gaan pakken.

Foto credits: Peter Lodder Fotografie