Festivals in Malta in het najaar

Laatst geüpdatet op september 12, 2024 by Redactie

Ook na de zomer bruist Malta van de festiviteiten! Het eiland bereidt zich voor op een reeks opwindende festivals die de lokale cultuur en internationale flair combineren.

Notte Bianca | 5 oktober 2024

Elke eerste zaterdag van oktober gedurende één speciale nacht, licht het stadsbeeld van Valletta op met een spectaculaire viering van de kunst. Notte Bianca is een gratis festival met ongeveer 50 verschillende evenementen die tijdens dezelfde nacht plaatsvinden. De straten, pleinen, kerken, paleizen en musea van Valletta worden omgetoverd tot podia voor talloze live optredens en concerten, terwijl veel cafés en restaurants hun openingstijden verlengen. De hele stad Valletta, van City Gate tot Fort St Elmo, komt tot leven tijdens Notte Bianca en dat staat garant voor een onvergetelijke avond met voor ieder wat wils.

The Three Palaces Festival | 30 october-3 november 2024

Het festival, dat wordt georganiseerd door Festivals Malta, gaat uit van de premisse dat “ons gewone eigenlijk buitengewoon is”, wat voortkomt uit het feit dat men in Malta worden omringd door prachtige gebouwen die we elke dag passeren en waarvan we de schoonheid nauwelijks opmerken. Het geeft leven aan de filosofie dat iedereen toegang moet hebben tot erfgoedlocaties, tot de transcendente schoonheid van kunst en tot het recht om deel te nemen aan de expressie van muziek. Het publiek ervaart intieme optredens in de grandeur van enkele van Malta’s mooiste paleizen en geniet van vormen van artistieke expressie die de identiteit van de natie en daarbuiten weerspiegelen. Opkomende artiesten treden op naast de beste gevestigde artiesten in Malta en daarbuiten.



Dit jaar viert het festival de 700e verjaardag van Marco Polo.

Valletta Early Opera Festival | 8 & 9 november 2024

Van de drie dozijn opera’s die Mozart heeft gecomponeerd, worden er slechts een handvol uitgevoerd. Voor de tweede editie van het Valletta Early Opera Festival presenteert Festivals Malta in samenwerking met Teatru Manoel een betoverende uitvoering van Il Re Pastore.



Tijdens de editie van dit jaar van VEOF keert het evenement terug met een van Mozart’s ondergewaardeerde stukken, met de terugkeer van Maestro Giulio Prandi aan het roer van het orkestrale ensemble in dit verhaal over oorlog, geliefden en triomf uit het vroegere repertoire van Wolfgang Amadeus Mozart; een stuk dat Mozart componeerde toen hij nog maar 19 jaar oud was. Vergelijkbaar met het kwartet geliefden in zijn beroemde Così Fan Tutte, is Il Re Pastore een stuk dat soortgelijke thema’s aansnijdt door middel van een Italiaans libretto van Metastasio.



De cast bestaat uit Federico Fiorio, Catherine Trottman, Claire Debono, Nico Darmanin en Raffaele Giordani. Het orkest staat onder muzikale leiding van Giulio Prandi, terwijl de operaregie in handen is van Tommaso Franchin. Het operateam bestaat ook uit Giovanna Fiorentini als kostuumontwerper en Fabio Carpene als decorontwerper.

Valletta Baroque Festival | 9-25 januari 2025

Sinds de lancering in 2013 heeft het Valletta Baroque Festival het publiek getrakteerd op een uniek evenement met een aantal van de beste solisten en ensembles uit de barokmuziek. Het festival duurt drie weken en biedt een unieke ervaring van alles wat barok is. Het vindt plaats op prachtige locaties zoals de St John’s Co-Cathedral, het Verdala Palace, Palazzo Parisio en Teatru Manoel, om er maar een paar te noemen. Deze locaties zijn authentieke barokruimtes, versierd met weelderige decoraties, beeldhouwwerken en schilderijen die typerend zijn voor deze periode.



Het festival, dat elk jaar in januari wordt georganiseerd door Festivals Malta onder de artistieke leiding van Kenneth Zammit Tabona, benadrukt de enorme veelzijdigheid van het barokidioom en de massale aantrekkingskracht ervan. Bovenal ligt de kracht van het festival in de prachtige barokke settings die je in Valletta en de Maltese archipel vindt; een kostbare erfenis die ieder van ons Maltezen koestert.



Dit jaar staan internationale artiesten op het programma, zoals Charlie Siem, Carmine Lauri, Samuel Mariño, Signum, Thomas Dunford, Thèotime Langlois de Swarte en Andrea Buccarella.



Meer informatie: www.festivals.mt/