Fiat 500, de tijdloze klassieker nu ook met stekker verkrijgbaar

Even een Triviant vraag: Weet jij wanneer de Fiat 500 is geïntroduceerd? De kans is groot dat je niets meer herinnert van dit grootse moment of niet eens geboren was. Voor de introductie van de Fiat 500 moeten we terug naar het jaar 1957. Nu we tientallen jaren verder zijn, kunnen we de conclusie trekken dat dit model niets aan populariteit verloren heeft. Reden genoeg voor de Italianen om deze tijdloze klassieker ook van een stekker te voorzien. Hiermee is een lastige keuze ontstaan: gaat jouw voorkeur uit naar de hybride versie, dus de 500e, of het authentieke model?

De Fiat 500 bewijst dat het heden en verleden goed samen gaan

Het is grappig om te realiseren dat Fiat er in 1957 op hoopte dat de 500 aan zou slaan bij het grote publiek. Nu we een aantal decennia verder zijn is iedereen het er wel over eens dat het model de stoutste verwachtingen heeft overtroffen. We hebben het hier over een echte klassieker die eigenlijk nooit volledig uit het straatbeeld verdwenen is. De populariteit van het iconische model was zo groot dat de 500 in 2005 een tweede leven heeft gekregen. De modellen die (vrij) recentelijk van de band zijn gelopen, leveren het bewijs dat het heden en verleden goed samen gaan op autogebied. In het design van het model is een duidelijke knipoog naar het verleden te zien en het Italiaanse temperament is nog altijd duidelijk merkbaar in deze auto. De nieuwe modellen hebben duidelijk nog het karakter van de oude modellen maar zijn op gebied van veiligheid, wegprestaties en comfort uiteraard wel met de tijd meegegaan. Dat dit model zeer goed aansloeg bleek wel uit de uitstekende verkoopcijfers.

Model aanbod Fiat 500

Je keuzemogelijkheden als je besloten hebt om een Fiat 500 aan te schaffen. Het model aanbod varieert van een echte klassieker van weleer of een modernere versie. Als je voorkeur uitgaat naar de laatste optie kom je al snel uit op een driedeurs hatchback model, tweedeurs cabrio optie of een sportieve Abarth. Een Abarth is niet helemaal een Fiat maar een sportieve aftakking van het merk. Daarnaast kun je de keuze maken voor een reeks zeer moderne modellen van Fiat 500.

Kiezen voor een Fiat 500 hybride, de 500e of de authentieke 500?

Als je een nieuw model kiest, kun je de keuze maken voor een elektrische uitvoering van de Fiat 500 in vorm van de Action, de Passion, de Icon of de Prima. Daarnaast kun je kiezen voor de 500 Hybrid. Met dit model aanbod stapt Fiat in een nieuw tijdperk met de 500, zonder het authentieke karakter van de 500 verloren te laten gaan. Ben jij al klaar om hierin mee te gaan of laat je alles liever nog even bij het oude?