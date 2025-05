Fiets naar je Werk Dag: 5 motiverende tips om vaker je fiets te pakken

Laatst geüpdatet op mei 14, 2025 by Redactie

Nederlanders reizen gemiddeld acht kilometer per dag van en naar het werk. Veel mensen pakken hiervoor de auto, terwijl deze afstand op een stadsfiets in een half uur te fietsen is. Gazelle roept Nederlanders dan ook op om 15 mei, tijdens Nationale Fiets naar je Werk Dag, het roer om te gooien en op de fiets te stappen. Want fietsen naar het werk zorgt niet alleen voor meer beweging en een frisse start van de dag, maar is ook goed voor je portemonnee én het milieu. Gazelle zet de voordelen op een rij en deelt motiverende tips om vaker de fiets te pakken.

Voordelen van de fiets

Fietsen naar het werk is een eenvoudige manier om je dagelijkse routine gezonder, duurzamer en voordeliger te maken. Door de fiets te pakken in plaats van de auto, beweeg je meer en werk je ongemerkt aan je conditie. Je bespaart bovendien op brandstof- en parkeerkosten, en veel werkgevers bieden tegenwoordig aantrekkelijke regelingen om voordelig een (elektrische) fiets aan te schaffen.



Fietsen is een duurzame mobiliteitsvorm en in stedelijke gebieden is de fiets vaak zelfs het snelste vervoermiddel, omdat je files kunt ontwijken en niet hoeft te zoeken naar een parkeerplek. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een actieve start van de dag zorgt voor meer energie, een betere focus en hogere productiviteit op het werk. Kortom, met deze kleine aanpassing aan je routine voel je je fitter, bespaar je kosten, draag je bij aan een beter milieu én haal je meer uit je werkdag.

Hoe zorg je ervoor dat je vaker naar je werk fietst?

Ondanks de vele voordelen van fietsen naar je werk, kan het moeilijk zijn om jezelf te motiveren om ‘s ochtends op je fiets te stappen. Om je hiermee te helpen deelt Gazelle de volgende tips:

Tip 1: Plan je fietsdagen van tevoren in

Je hoeft niet meteen van 0 naar 100 te gaan. Als je je doel te hoog stelt, raakt je motivatie waarschijnlijk snel op. Fiets je nooit naar je werk? Begin eerst eens met één of twee dagen per week naar je werk te fietsen, en kijk hoe dat gaat. Door het in te plannen op vaste dagen, wordt het al snel een gewoonte, wat het makkelijker maakt om vol te houden.

Tip 2: Investeer in comfort

Een comfortabele fiets maakt een wereld van verschil. Kies een fiets die bij jouw behoeften past, bijvoorbeeld een fiets met versnellingen voor ritten in de stad, of een elektrische fiets voor wat langere afstanden.

Tip 3: Haak een collega aan als fietsbuddy

Fietsen is vaak leuker met gezelschap. Zoek een collega of vriend die ook de fiets wil pakken. Samen fietsen maakt het niet alleen gezelliger, maar je hebt ook iemand die je motiveert en je verantwoordelijk houdt. Dan zeg je minder makkelijk af. Het wordt makkelijker om je voornemen vol te houden als je samen werkt aan hetzelfde doel.

Tip 4: Fiets jezelf richting een beloning

Als je echt moeite hebt om motivatie te vinden, kan je het fietsen naar je werk zien als een spel of uitdaging. Spreek met jezelf af dat wanneer je een doel haalt, je jezelf mag trakteren. Heb je bijvoorbeeld een week lang naar je werk gefietst? Beloon jezelf dan met een lekkere lunch!

Tip 5: Plan een leuke route

Kies een mooie of rustige route naar je werk, bijvoorbeeld langs een park of door een natuurgebied. Dit maakt het fietsen leuker en ontspannender. Als dat niet kan, kijk eens of je een andere route kan fietsen naar je werk, om een diverse omgeving te creëren.

E-bikes maken het nog makkelijker

Elektrische fietsen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ze vormen een uitstekend alternatief voor de auto, zeker voor woon-werkverkeer. Met een E-bike ben je vaak sneller op je bestemming, vooral tijdens de spits, en je hoeft je geen zorgen te maken dat je bezweet aankomt op je werk. Dit maakt het fietsen naar je werk niet alleen comfortabeler, maar ook laagdrempeliger. E-bikes zijn inmiddels in een breed scala aan modellen en prijsklassen beschikbaar. Ook bij Gazelle vind je een ruime keuze aan elektrische stadsfietsen, voor welke mobiliteitsbehoefte dan ook, er is altijd een geschikte optie te vinden.