Fijn voor de feestdagen: heerlijke seizoensgroenten

Kerstmis staat voor de deur – en daarmee de tijd van feestelijke maaltijden met je dierbaren. Naast klassiekers als kalkoen, raclette of malse eendenborstfilet mogen knapperige verse groenten niet ontbreken. We laten zien welke regionale rassen nu in het seizoen in de winter zijn.



Koolsoorten gewoon deel uit van het koude seizoen. Als de familie samenkomt voor een feestelijk feest, zijn rode kool en spruitjes ook graag geziene gasten als begeleider van stevig gebraden vlees of wild. Evenals regionale knolgewassen: wortelpeterselie, pastinaak en knolselderij worden nu in de winter in tal van keukens gebruikt – bijvoorbeeld als ingrediënt in soepen, in salades of als delicaat pittige ovengeroosterde groente.

Lees ook: 10 hapjes die je kunt voorbereiden vóór het feest begint

Vitamine kick op de bankettafel: rode kool en spruitjes

Fijngesneden en gekruid met appels of peren, rode kool is een populaire begeleider van stevige vleesgerechten. De combinatie van fruitig, verse groenten en fruit en sappig vlees zorgt gegarandeerd voor sprankelende ogen tijdens de kerstperiode. Ook als soepgroente slaat de ronde sluitkool een goed figuur: rodekoolsoep met peer- en appelcompote is de ideale start van een feestelijk wintermenu. Als je je gasten wilt verrassen met een taartalternatief, gebruik dan spruitjes. Voor een lekkere spruitjes, kastanjes en appels doe je de groene koolroosjes in kokend water en kook je ze ongeveer tien minuten. Daarna afgieten. Verhit wat olie in een pan en fruit hierin de spruitjes, uien en kastanjes. Voeg de appelschijfjes, wat zout, peper en tijm toe, fruit even aan en voeg een klein scheutje water toe aan de pan. Dek de groenten af ​​en laat ze ongeveer vijf minuten op matige temperatuur sudderen.

Wortelpeterselie en pastinaak: smakelijke vulstoffen

Het is licht verteerbaar, rijk aan vitamines en geeft winterse gerechten een sterke, kruidige noot: de peterseliewortel. Haar “tweeling”, de pastinaak, schuift aan om een ​​heerlijk feestdagen menu te bereiden: de zoete, nootachtige geur van de wortelpeterseliesoep met pastinaakboshoningsalade alleen al doet jong en oud watertanden. Terwijl het gezin zich gezellig maakt rond de kerstboom, zijn ook geglaceerde wortelpeterselie en wortelgroenten in een handomdraai te bereiden. Schil hiervoor de wortelgroenten en snijd ze in reepjes. Verhit wat boter in een pan en fruit de groentereepjes samen met een fijngesnipperde ui. Voeg de mosterdzaadjes toe, giet de bouillon erbij en kook op matige temperatuur met gesloten deksel ongeveer tien minuten. Meng wat mosterd met honing, giet over de groenten en breng op smaak met zout en peper.

Lees ook: 4 heerlijke dessertrecepten voor de feestdagen

Knolgewas met veel talenten: knolselderij

Wil je je feestelijke maaltijd een fijne smaak geven, maak dan van knolselderij de ster van je menu. De knoestige knolgewas dankt zijn sterke aroma aan het hoge aandeel etherische oliën. De ideale omstandigheden om soepen of sauzen te verfijnen en een heerlijk aromatische wintergeur door het hele huis te verspreiden. Gevulde knolselderij met bieslook, stengels bleekselderij en waterkerskwark vormen een verfijnd vleesloos hoofdgerecht. De knol is ook lekker als scherp bijgerecht bij het kerstdiner, bijvoorbeeld als puree met buikspek, als puree bij forelfilet of in een salade.